Для Трампа є критичним припинення війни в Україні: названо шокуючу причину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для американського лідера Дональда Трампа завершення війни між Росією та Україною могло б стати головним політичним досягненням у його президентській кар’єрі. Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Atlantic.

Фото: з відкритих джерел

"Для Трампа найбільша перемога — це кінець війни між Росією та Україною. Це було б найважливішим елементом його спадщини", — зазначив Зеленський.

Він додав, що мирне врегулювання конфлікту могло б також вплинути на позиції республіканців напередодні проміжних виборів до Конгресу США, ставши значним фактором у внутрішній політичній кампанії американського лідера.

"Найоптимальніший момент для Трампа — до проміжних виборів. Звичайно, він зацікавлений у зменшенні людських втрат, але з точки зору політики це передусім його перемога", — підкреслив український президент.

Зеленський також зауважив, що Москва може враховувати передвиборчий календар США. На його думку, Кремль розуміє, що увага адміністрації з часом зміститься на внутрішню політику, і може використати цей період для власних цілей.

"Росіяни можуть скористатися моментом, коли Трамп максимально зацікавлений у завершенні війни. Для нього це буде особливо важливо та вигідно. Дехто може назвати це меркантильною позицією, але треба говорити відверто", — зазначив Зеленський.

