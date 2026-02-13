logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Для Трампа є критичним припинення війни в Україні: названо шокуючу причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Для Трампа є критичним припинення війни в Україні: названо шокуючу причину

За словами президента, завершення бойових дій може вплинути на політичні перспективи республіканців

13 лютого 2026, 12:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для американського лідера Дональда Трампа завершення війни між Росією та Україною могло б стати головним політичним досягненням у його президентській кар’єрі. Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Atlantic.

Для Трампа є критичним припинення війни в Україні: названо шокуючу причину

Фото: з відкритих джерел

"Для Трампа найбільша перемога — це кінець війни між Росією та Україною. Це було б найважливішим елементом його спадщини", — зазначив Зеленський. 

Він додав, що мирне врегулювання конфлікту могло б також вплинути на позиції республіканців напередодні проміжних виборів до Конгресу США, ставши значним фактором у внутрішній політичній кампанії американського лідера.

"Найоптимальніший момент для Трампа — до проміжних виборів. Звичайно, він зацікавлений у зменшенні людських втрат, але з точки зору політики це передусім його перемога", — підкреслив український президент. 

Зеленський також зауважив, що Москва може враховувати передвиборчий календар США. На його думку, Кремль розуміє, що увага адміністрації з часом зміститься на внутрішню політику, і може використати цей період для власних цілей.

"Росіяни можуть скористатися моментом, коли Трамп максимально зацікавлений у завершенні війни. Для нього це буде особливо важливо та вигідно. Дехто може назвати це меркантильною позицією, але треба говорити відверто", — зазначив Зеленський. 

Як вже писали "Коментарі", за підсумками чергового саміту "Рамштайн" країни-партнери підтвердили на 2026 рік один із найбільших у світі пакетів підтримки України — загальна сума складає $38 млрд. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, зазначивши, що значна частина цих коштів вже розподілена за конкретними напрямами допомоги.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини