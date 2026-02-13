Для Трампа критическое прекращение войны в Украине: названа шокирующая причина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для американского лидера Дональда Трампа завершение войны между Россией и Украиной могло бы стать главным политическим достижением в его президентской карьере. Об этом он рассказал в интервью The Atlantic.

Фото: из открытых источников

"Для Трампа самая большая победа — это конец войны между Россией и Украиной. Это было бы важнейшим элементом его наследия", — отметил Зеленский.

Он добавил, что мирное урегулирование конфликта могло бы также повлиять на позиции республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, став значительным фактором во внутренней политической кампании американского лидера.

"Самый оптимальный момент для Трампа — до промежуточных выборов. Конечно, он заинтересован в уменьшении человеческих потерь, но с точки зрения политики это, прежде всего, его победа", — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также заметил, что Москва может учитывать предвыборный календарь США. По его мнению, Кремль понимает, что внимание администрации со временем сместится на внутреннюю политику и может использовать этот период для собственных целей.

"Россияне могут воспользоваться моментом, когда Трамп максимально заинтересован в завершении войны. Для него это будет особенно важно и выгодно. Некоторые могут назвать это меркантильной позицией, но надо говорить откровенно", — отметил Зеленский.

