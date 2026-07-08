Для Путіна це приниження: розкрито єдину справжню ціль ракетного терору диктатора

Масовані російські атаки по українських містах спрямовані не стільки на досягнення військових результатів, скільки на психологічний тиск на населення та спроби дестабілізувати ситуацію всередині країни. Таку оцінку в інтерв'ю Апострофу озвучив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

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За його словами, російське командування визначає цілі для ракетних ударів, виходячи з кількох основних критеріїв. Насамперед у Кремлі аналізують ефективність застосування власних ракет і безпілотників в умовах протидії української системи протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби.

"Воєнна розвідка здобула інформацію стосовно того, як росіяни оцінюють ефективність свого озброєння. Перше питання, яке вони вважають основним, – це наша потужна система протиповітряної оборони і засоби РЕБ", – розповів Скібіцький.

Другим важливим чинником, за словами представника ГУР, є технічні можливості самих російських ракет. Попри постійні заяви Москви про нібито високоточну зброю, на практиці її характеристики часто не відповідають заявленим. Саме тому російські удари нерідко призводять до руйнування цивільної інфраструктури та житлових кварталів.

Скібіцький зазначив, що проблеми з точністю залишаються одним із найслабших місць російського ракетного озброєння. Йдеться як про крилаті ракети "Калібр" і Х-101, так і про балістичні "Іскандери". За його словами, російські фахівці продовжують працювати над модернізацією цих систем, однак досягти заявлених характеристик поки що не вдалося.

"Це проблемне питання зараз для РФ, вони не можуть досягти тих параметрів технічних, які визначені для кожного виду озброєння. "Калібр", крилата ракета Х-101, "Іскандери" не можуть досягти точності менше 30 м. Багато проводиться дослідних робіт для того, щоб модернізувати, але точність – це проблемне питання для РФ, хоча вони кажуть, що це дуже-дуже високоточна зброя", – наголосив генерал-майор.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна за останній рік значно зміцнила свої позиції не лише на полі бою, а й у політичній та економічній сферах. Таку оцінку дала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Радіо Свобода, наголосивши, що саме це створює передумови для справедливого завершення війни.