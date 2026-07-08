Для Путина это унижение: раскрыта единственная истинная цель ракетного террора диктатора

Массированные российские атаки по украинским городам направлены не столько на достижение военных результатов, сколько на психологическое давление на население и попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны. Такую оценку в интервью Апострофу озвучил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

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По его словам, российское командование определяет цели для ракетных ударов исходя из нескольких основных критериев. Прежде всего, в Кремле анализируют эффективность применения собственных ракет и беспилотников в условиях противодействия украинской системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

"Военная разведка получила информацию о том, как россияне оценивают эффективность своего вооружения. Первый вопрос, который они считают основным — это наша мощная система противовоздушной обороны и средства РЭБ", — рассказал Скибицкий.

Вторым важным фактором, по словам представителя ГУР, есть технические возможности самих российских ракет. Несмотря на постоянные заявления Москвы о якобы высокоточном оружии, на практике его характеристики часто не соответствуют заявленным. Именно поэтому российские удары часто приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и жилых кварталов.

Скибицкий отметил, что проблемы с точностью остаются одним из самых слабых мест российского ракетного вооружения. Речь идет как о крылатых ракетах "Калибр" и Х-101, так и о баллистических "Искандерах". По его словам, российские специалисты продолжают работать над модернизацией этих систем, однако достичь заявленных характеристик пока не удалось.

"Это проблемный вопрос сейчас для РФ, они не могут достичь тех параметров технических, которые определены для каждого вида вооружения. "Калибр", крылатая ракета Х-101, "Искандеры" не могут достичь точности менее 30 м. Много проводится исследовательских работ для того, чтобы модернизировать, но точность — это проблемно вопрос — для проблем, хотя — это проблемный вопрос для РФ, хотя подчеркнул генерал-майор.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина за последний год значительно укрепила свои позиции не только на поле боя, но и в политической и экономической сферах. Такую оценку дала министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Радио Свобода, отметив, что именно это создает предпосылки для справедливого завершения войны.