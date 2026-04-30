Для чого насправді будують лінію оборони на півночі: озвучено тривожну заяву про наступ на Київ

Україна продовжує зміцнювати оборонні позиції на північному напрямку, формуючи безперервну систему укріплень від району Київського водосховища до Сум. За інформацією інженерних підрозділів, роботи ведуться у посиленому режимі із залученням значних людських і технічних ресурсів, що має ускладнити або повністю унеможливити раптові прориви противника.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначає, що такі заходи не є ситуативними, а є частиною довготривалої стратегії. За його словами, укріплення північних рубежів розпочалося ще раніше, а нині лише активізувалося через актуальні безпекові виклики. Він підкреслює, що оборонні споруди в цьому регіоні мають бути багаторівневими та достатньо міцними, аби витримати потенційний тиск противника.

Романенко також звертає увагу на дані розвідки, які свідчать, що Росія не відмовилася від ідеї повторних наступальних дій у напрямку української столиці. На його думку, така стратегія перегукується з початковими планами повномасштабного вторгнення 2022 року, коли захоплення Києва розглядалося як ключ до політичного та військового контролю над Україною. Попри тривалу війну та значні втрати, противник, ймовірно, продовжує розглядати цей сценарій як потенційно вигідний.

Окремо експерт наголошує, що подібні розвідувальні сигнали також стосуються Сумського напрямку, який неодноразово фігурував у заявлених планах Кремля. Саме ризики одночасного тиску на північні області стали одним із чинників активного будівництва оборонних ліній.

