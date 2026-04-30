Для чего на самом деле строят линию обороны на севере: озвучено тревожное заявление о наступлении на Киев

Украина продолжает укреплять оборонные позиции на северном направлении, формируя непрерывную систему укреплений от района Киевского водохранилища до Сум. По информации инженерных подразделений, работы ведутся в усиленном режиме с привлечением значительных человеческих и технических ресурсов, что должно осложнить или полностью сделать невозможным внезапные прорывы противника.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечает, что такие меры не ситуативны, а являются частью долговременной стратегии. По его словам, укрепление северных рубежей началось еще раньше, а сейчас только активизировалось из-за актуальных вызовов безопасности. Он подчеркивает, что оборонные сооружения в этом регионе должны быть многоуровневыми и достаточно крепкими, чтобы выдержать потенциальное давление противника.

Романенко также обращает внимание на данные разведки, свидетельствующие, что Россия не отказалась от идеи повторных наступательных действий в направлении украинской столицы. По его мнению, такая стратегия перекликается с первоначальными планами полномасштабного вторжения 2022 года, когда захват Киева рассматривался как ключ к политическому и военному контролю над Украиной. Несмотря на длительную войну и значительные потери, противник, вероятно, продолжает рассматривать этот сценарий потенциально выгодным.

Отдельно эксперт отмечает, что подобные разведывательные сигналы также касаются Сумского направления, которое неоднократно фигурировало в заявленных планах Кремля. Именно риски одновременного давления на северные области стали одним из факторов активного строительства оборонительных линий.

