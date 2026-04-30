Для чего на самом деле строят линию обороны на севере: озвучено тревожное заявление о наступлении на Киев
Для чего на самом деле строят линию обороны на севере: озвучено тревожное заявление о наступлении на Киев

По оценке военного эксперта, Россия до сих пор не оставляет намерений захватить украинскую столицу, рассматривая это как ключевой шаг для определения дальнейшего хода войны

30 апреля 2026, 10:10
Клименко Елена

Украина продолжает укреплять оборонные позиции на северном направлении, формируя непрерывную систему укреплений от района Киевского водохранилища до Сум. По информации инженерных подразделений, работы ведутся в усиленном режиме с привлечением значительных человеческих и технических ресурсов, что должно осложнить или полностью сделать невозможным внезапные прорывы противника.

Фото: из открытых источников

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечает, что такие меры не ситуативны, а являются частью долговременной стратегии. По его словам, укрепление северных рубежей началось еще раньше, а сейчас только активизировалось из-за актуальных вызовов безопасности. Он подчеркивает, что оборонные сооружения в этом регионе должны быть многоуровневыми и достаточно крепкими, чтобы выдержать потенциальное давление противника.

Романенко также обращает внимание на данные разведки, свидетельствующие, что Россия не отказалась от идеи повторных наступательных действий в направлении украинской столицы. По его мнению, такая стратегия перекликается с первоначальными планами полномасштабного вторжения 2022 года, когда захват Киева рассматривался как ключ к политическому и военному контролю над Украиной. Несмотря на длительную войну и значительные потери, противник, вероятно, продолжает рассматривать этот сценарий потенциально выгодным.

Отдельно эксперт отмечает, что подобные разведывательные сигналы также касаются Сумского направления, которое неоднократно фигурировало в заявленных планах Кремля. Именно риски одновременного давления на северные области стали одним из факторов активного строительства оборонительных линий.

Портал "Комментарии" уже писал , что американское Министерство обороны подтвердило выделение 400 миллионов долларов военной поддержки Украине, ранее утвержденным Конгрессом США. Решение о разблокировании средств было принято после нескольких недель обсуждений и критики из-за задержки их фактического направления. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Гегсет во время выступления на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей.



