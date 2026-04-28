Дистанційне керування «Шахедами»: нова небезпечна тактика ворога загрожує Дніпру

Окупаційні війська все частіше використовують технологію МЕШ для дистанційного контролю та збору даних за допомогою дронів "Шахед" і "Гербера". Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами експерта, ворожі безпілотники здатні обмінюватися даними та ретранслювати сигнал один на одного. Це дозволяє росіянам обходити обмеження прямої видимості та керувати апаратами на величезній відстані.

"Дистанційне керування та розвідувальна діяльність "Шахедів" і "Гербер" за допомогою МЕШ-модемів стає дедалі актуальнішою. Ми фіксуємо прольоти БПЛА з МЕШ-модемами все глибше в наш тил", — зазначив Сергій Бескрестнов.

Він додав, що зараз покриття для подібних керованих систем охоплює великі українські міста.

"Наразі зона дії керованих "Шахедів" з півночі сягає Києва, із заходу — Полтави, а з півдня — Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва. Як я вже розповідав, технологія МЕШ дозволяє формувати ланцюжок з БПЛА з радiомодемами, по якому в повітрі передається інформація", — підкреслив фахівець.

Замах на Сергія "Флеша" та схема роботи МЕШ-мереж

Технічний аналітик розповів, що особисто зіткнувся з цією технологією під час скоєного на нього замаху. Ворог використав специфічну висотну тактику для забезпечення стійкого сигналу на великій дистанції.

"У випадку, коли мене намагалися вбити, два реактивні Шахеди кружляли біля мого будинку, ще два були в дорозі за кілька кілометрів від мене. Ті два "Шахеди", що були в дорозі в момент удару по мені, перебували на висоті 2200 метрів. Дуже простий розрахунок показує, що при такій висоті зв'язок міг бути лише на відстані 200 кілометрів, і якщо виключити Білорусь, то чітко видно єдиний варіант, звідки здійснювалося керування", — пояснив Бескрестнов.

Він додав, що ці два висотні дрони ретранслювали команди на дрони-кілери, що йшли на низькій висоті. Окупанти зазвичай не створюють ланцюжків більше ніж з 2–3 дронів через падіння швидкості сигналу. Крім того, під час фінальної атаки БПЛА зближуються для підсилення стійкості сигналу до завад.

Хто за цим стоїть і як захиститися

Технологію курують підготовлені російські фахівці з Татарстану. За словами радника міністра, звичайні системи РЕБ проти таких БПЛА є неефективними.

"З того боку за цією технологією проти нас працює велика група пілотів і фахівців Алабуги. Самих пілотів налічується близько 40 осіб. У них вже є і досвід, і тактика. Одне з моїх завдань — подумати як організувати протидію цій технології. Ми вже працюємо, але поки цього недостатньо", — резюмував Бескрестнов.

Експерт додав, що глушіння супутникової навігації не рятує від такої загрози, адже пілот веде безпілотник вручну, орієнтуючись за бортовими приладами.

Зазначимо, що у Російській Федерації триває пошук технічних рішень для захисту від регулярних атак безпілотних літальних апаратів. Для протидії повітряним загрозам було спроектовано спеціалізований дрон-перехоплювач.