Дистанційне керування «Шахедами»: нова небезпечна тактика ворога загрожує Дніпру

Недилько Ксения
Окупаційні війська все частіше використовують технологію МЕШ для дистанційного контролю та збору даних за допомогою дронів "Шахед" і "Гербера". Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
За словами експерта, ворожі безпілотники здатні обмінюватися даними та ретранслювати сигнал один на одного. Це дозволяє росіянам обходити обмеження прямої видимості та керувати апаратами на величезній відстані.
Він додав, що зараз покриття для подібних керованих систем охоплює великі українські міста.
Замах на Сергія "Флеша" та схема роботи МЕШ-мереж
Технічний аналітик розповів, що особисто зіткнувся з цією технологією під час скоєного на нього замаху. Ворог використав специфічну висотну тактику для забезпечення стійкого сигналу на великій дистанції.
Він додав, що ці два висотні дрони ретранслювали команди на дрони-кілери, що йшли на низькій висоті. Окупанти зазвичай не створюють ланцюжків більше ніж з 2–3 дронів через падіння швидкості сигналу. Крім того, під час фінальної атаки БПЛА зближуються для підсилення стійкості сигналу до завад.
Хто за цим стоїть і як захиститися
Технологію курують підготовлені російські фахівці з Татарстану. За словами радника міністра, звичайні системи РЕБ проти таких БПЛА є неефективними.
Експерт додав, що глушіння супутникової навігації не рятує від такої загрози, адже пілот веде безпілотник вручну, орієнтуючись за бортовими приладами.
Зазначимо, що у Російській Федерації триває пошук технічних рішень для захисту від регулярних атак безпілотних літальних апаратів. Для протидії повітряним загрозам було спроектовано спеціалізований дрон-перехоплювач.