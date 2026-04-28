Дистанционное управление «Шахедами»: новая опасная тактика врага грозит Днепру

Недилько Ксения
Оккупационные войска все чаще используют технологию МЭШ для дистанционного контроля и сбора данных с помощью дронов "Шахед" и "Гербера". Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.
По словам эксперта, вражеские беспилотники способны обмениваться данными и ретранслировать сигнал друг на друга. Это позволяет россиянам обходить ограничение прямой видимости и управлять аппаратами на большом расстоянии.
Он добавил, что сейчас покрытие для подобных управляемых систем охватывает крупные украинские города.
Покушение на Сергея "Флеша" и схема работы МЭШ-сетей
Технический аналитик рассказал, что лично столкнулся с этой технологией во время совершенного на него покушения. Враг использовал специфическую высотную тактику для обеспечения устойчивого сигнала на большой дистанции.
Он добавил, что эти две высотные дроны ретранслировали команды на шедшие на низкой высоте дроны-киллеры. оккупанты обычно не создают цепочек более чем из 2–3 дронов из-за падения скорости сигнала. Кроме того, во время финальной атаки БПЛА сближаются для усиления стойкости сигнала к помехам.
Кто за этим стоит и как защититься
Технологию курируют подготовленные российские специалисты из Татарстана. По словам советника министра, обычные системы РЭБ против таких БПЛА неэффективны.
Эксперт добавил, что глушение спутниковой навигации не спасает от такой угрозы, ведь пилот ведет беспилотник вручную, ориентируясь на бортовые приборы.
Отметим, что в Российской Федерации идет поиск технических решений для защиты от регулярных атак беспилотных летательных аппаратов. Для противодействия воздушным угрозам был спроектирован специализированный дрон-перехватчик.