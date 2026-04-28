Дистанционное управление «Шахедами»: новая опасная тактика врага грозит Днепру

Оккупационные войска все чаще используют технологию МЭШ для дистанционного контроля и сбора данных с помощью дронов "Шахед" и "Гербера". Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По словам эксперта, вражеские беспилотники способны обмениваться данными и ретранслировать сигнал друг на друга. Это позволяет россиянам обходить ограничение прямой видимости и управлять аппаратами на большом расстоянии.

"Дистанционное управление и разведывательная деятельность "Шахедов" и "Гербер" с помощью МЭШ-модемов становится все более актуальной. Мы фиксируем пролеты БПЛА с МЭШ-модемами все глубже в наш тыл", – отметил Сергей Бескрестнов.

Он добавил, что сейчас покрытие для подобных управляемых систем охватывает крупные украинские города.

"Сейчас зона действия управляемых "Шахедов" с севера доходит до Киева, с запада — Полтавы, а с юга — Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева. Как я уже рассказывал, технология МЭШ позволяет формировать цепочку из БПЛА с радиомодемами, по которой в воздухе передается информация", — подчеркнул специалист.

Покушение на Сергея "Флеша" и схема работы МЭШ-сетей

Технический аналитик рассказал, что лично столкнулся с этой технологией во время совершенного на него покушения. Враг использовал специфическую высотную тактику для обеспечения устойчивого сигнала на большой дистанции.

"В случае, когда меня пытались убить, два реактивных Шахеда кружили возле моего дома, еще два были в пути в нескольких километрах от меня. Те два "Шахеда", которые были в пути в момент удара по мне, находились на высоте 2200 метров. Очень простой расчет показывает, что при такой высоте связь могла быть только на расстоянии 200 километров, и если исключить Беларусь, то четко виден единственный вариант, откуда осуществлялось управление", — объяснил Бескрестнов.

Он добавил, что эти две высотные дроны ретранслировали команды на шедшие на низкой высоте дроны-киллеры. оккупанты обычно не создают цепочек более чем из 2–3 дронов из-за падения скорости сигнала. Кроме того, во время финальной атаки БПЛА сближаются для усиления стойкости сигнала к помехам.

Кто за этим стоит и как защититься

Технологию курируют подготовленные российские специалисты из Татарстана. По словам советника министра, обычные системы РЭБ против таких БПЛА неэффективны.

"С той стороны, по этой технологии против нас работает большая группа пилотов и специалистов Алабуги. Самих пилотов насчитывается около 40 человек. У них уже есть и опыт и тактика. Одна из моих задач — подумать, как организовать противодействие этой технологии. Мы уже работаем, но пока этого недостаточно", – резюмировал Бескрестнов.

Эксперт добавил, что глушение спутниковой навигации не спасает от такой угрозы, ведь пилот ведет беспилотник вручную, ориентируясь на бортовые приборы.

Отметим, что в Российской Федерации идет поиск технических решений для защиты от регулярных атак беспилотных летательных аппаратов. Для противодействия воздушным угрозам был спроектирован специализированный дрон-перехватчик.