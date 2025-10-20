logo_ukra

Дипломат розкрив події, які відбудуться з 20 жовтня і можуть призвести до завершення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Дипломат розкрив події, які відбудуться з 20 жовтня і можуть призвести до завершення війни

Колишній посол України у США Валерій Чалий підтвердив, що низка події й справді може призвести до швидкого завершення війни в Україні

20 жовтня 2025, 08:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Досвідчений дипломат, колишній посол України у США Валерій Чалий розклав по поличкам важливі події, які мають почати відбуватися у світі з 20 жовтня і які можуть мати безпосереднє відношення до припинення війни в Україні. 

Дипломат розкрив події, які відбудуться з 20 жовтня і можуть призвести до завершення війни

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Перша подія, зауважує дипломат, має стартувати вже 20-23 жовтня. Мова про пленум КПК, 15-річний план, стратегічні рішення.

Далі 23-25 жовтня має відбутися саміт ЄС в Брюсселі за участі Володимира Зеленського. Також у ці дні двосторонні зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою, Фрідріхом Мерцом, Еманюелем Макроном, Джорджею Мелоні і, що цікаво, можливо навіть Віктором Орбаном. 

26-28 жовтня мають відбутися зустрічі в Куала-Лумпур (Малайзія). Зустрічі у форматі Дональд Трамп – Сі Цзіньпін, Дональд Трамп – путін, Сі Цзіньпін – путін. 

Валерій Чалий зазначає, 1 листопада – день, коли планувалися, але не будуть введені додатковий 100% тариф на товари та заходи експортного контролю США у відносинах із КНР.

За словами дипломата, апогеєм цієї низки зустрічей і переговорів має стати саміт у Будапешті орієнтовно 6-7 листопада, де мають зустрітися Дональд Трамп та путін, із залученням Володимира Зеленського. Досі розглядається можливий особистий приїзд українського президента до Будапешту.

"Це, звісно, один із варіантів графіку зустрічей. Просто демонструю, як все може швидко пройти. А може й ні. Багато на кожному кроці "розтяжок" і, навіть, "мінних полів". Головне, щоб ЗСУ та український народ перед важливими рішеннями, які потребуватимуть дуже непростого механізму імплементації, не забули спитати...", – зазначив екс-посол України у США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Трампа нарешті дали пояснення: чому закликали зупинити війну по лінії фронту в Україні.




