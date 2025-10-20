Дипломат розкрив події, які відбудуться з 20 жовтня і можуть призвести до завершення війни

Рубрики
Досвідчений дипломат, колишній посол України у США Валерій Чалий розклав по поличкам важливі події, які мають почати відбуватися у світі з 20 жовтня і які можуть мати безпосереднє відношення до припинення війни в Україні.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Перша подія, зауважує дипломат, має стартувати вже 20-23 жовтня. Мова про пленум КПК, 15-річний план, стратегічні рішення.
Далі 23-25 жовтня має відбутися саміт ЄС в Брюсселі за участі Володимира Зеленського. Також у ці дні двосторонні зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою, Фрідріхом Мерцом, Еманюелем Макроном, Джорджею Мелоні і, що цікаво, можливо навіть Віктором Орбаном.
26-28 жовтня мають відбутися зустрічі в Куала-Лумпур (Малайзія). Зустрічі у форматі Дональд Трамп – Сі Цзіньпін, Дональд Трамп – путін, Сі Цзіньпін – путін.
Валерій Чалий зазначає, 1 листопада – день, коли планувалися, але не будуть введені додатковий 100% тариф на товари та заходи експортного контролю США у відносинах із КНР.
За словами дипломата, апогеєм цієї низки зустрічей і переговорів має стати саміт у Будапешті орієнтовно 6-7 листопада, де мають зустрітися Дональд Трамп та путін, із залученням Володимира Зеленського. Досі розглядається можливий особистий приїзд українського президента до Будапешту.
