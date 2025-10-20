logo

BTC/USD

110978

ETH/USD

4064.13

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дипломат раскрыл события, которые состоятся с 20 октября и могут привести к завершению войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Дипломат раскрыл события, которые состоятся с 20 октября и могут привести к завершению войны

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что ряд событий действительно может привести к быстрому завершению войны в Украине

20 октября 2025, 08:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Опытный дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый разложил по полочкам важные события, которые должны начаться в мире с 20 октября и могут иметь непосредственное отношение к прекращению войны в Украине.

Дипломат раскрыл события, которые состоятся с 20 октября и могут привести к завершению войны

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Первое событие, отмечает дипломат, должно стартовать уже 20-23 октября. Речь о пленуме КПК, 15-летнем плане, стратегических решениях.

Далее 23-25 октября должен пройти саммит ЕС в Брюсселе с участием Владимира Зеленского. Также в эти дни двусторонние встречи с Урсулой фон дер Ляен, Антониу Коштой, Фридрихом Мерцом, Эманюэлем Макроном, Джорджей Мэлони и, что интересно, возможно даже Виктором Орбаном.

26-28 октября состоятся встречи в Куала-Лумпур (Малайзия). Встречи в формате Дональд Трамп – Си Цзиньпин, Дональд Трамп – путин, Си Цзиньпин – путин.

Валерий Чалый отмечает, 1 ноября – день, когда планировались, но не будет введен дополнительный 100% тариф на товары и меры экспортного контроля США в отношениях с КНР.

По словам дипломата, апогеем этого ряда встреч и переговоров должен стать саммит в Будапеште ориентировочно 6-7 ноября, где должен встретиться Дональд Трамп и путин, с привлечением Владимира Зеленского. До сих пор рассматривается возможный личный приезд украинского президента в Будапешт.

"Это, конечно, один из вариантов графика встреч. Просто демонстрирую, как все может быстро пройти. А может, и нет. Много на каждом шагу "растяжек" и даже "минных полей". Главное, чтобы ВСУ и украинский народ перед важными решениями, которые будут нуждаться в очень непростом механизме имплементации, не забыли спросить...", – отметил экс-посол Украины в США.

Читайте на портале "Комментарии" — у Трампа наконец-то дали объяснение: почему призывали остановить войну по линии фронта в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости