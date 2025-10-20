Дипломат раскрыл события, которые состоятся с 20 октября и могут привести к завершению войны

Опытный дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый разложил по полочкам важные события, которые должны начаться в мире с 20 октября и могут иметь непосредственное отношение к прекращению войны в Украине.

Первое событие, отмечает дипломат, должно стартовать уже 20-23 октября. Речь о пленуме КПК, 15-летнем плане, стратегических решениях.

Далее 23-25 октября должен пройти саммит ЕС в Брюсселе с участием Владимира Зеленского. Также в эти дни двусторонние встречи с Урсулой фон дер Ляен, Антониу Коштой, Фридрихом Мерцом, Эманюэлем Макроном, Джорджей Мэлони и, что интересно, возможно даже Виктором Орбаном.

26-28 октября состоятся встречи в Куала-Лумпур (Малайзия). Встречи в формате Дональд Трамп – Си Цзиньпин, Дональд Трамп – путин, Си Цзиньпин – путин.

Валерий Чалый отмечает, 1 ноября – день, когда планировались, но не будет введен дополнительный 100% тариф на товары и меры экспортного контроля США в отношениях с КНР.

По словам дипломата, апогеем этого ряда встреч и переговоров должен стать саммит в Будапеште ориентировочно 6-7 ноября, где должен встретиться Дональд Трамп и путин, с привлечением Владимира Зеленского. До сих пор рассматривается возможный личный приезд украинского президента в Будапешт.

"Это, конечно, один из вариантов графика встреч. Просто демонстрирую, как все может быстро пройти. А может, и нет. Много на каждом шагу "растяжек" и даже "минных полей". Главное, чтобы ВСУ и украинский народ перед важными решениями, которые будут нуждаться в очень непростом механизме имплементации, не забыли спросить...", – отметил экс-посол Украины в США.

