Деякі документи можна підписати в січні: Зеленський зробив нову заяву про переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пакет деяких документів у межах можливого мирного врегулювання вже підготовлений і може бути винесений на підписання в січні.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Однак, для цього потрібна політична готовність усіх сторін. Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, Україна виступає за активізацію багатостороннього переговорного процесу вже на початку року за участі Києва, Сполучених Штатів та європейських партнерів. Водночас Зеленський підтвердив і готовність до прямих контактів із російською стороною.

Президент зазначив, що в січні мають продовжитися консультації на рівні радників, після чого українська сторона пропонує перейти до зустрічей на найвищому рівні.

"Ми пропонуємо: радники зустрілися в січні, в січні зустрілися лідери. Ми вважаємо, що в січні є можливість зустрічатися лідерам Європи, США і України — всім разом", — сказав Зеленський.

Він також уточнив, що під час розмов із президентом США Дональдом Трампом і керівниками європейських держав порушував тему потенційних переговорів із Росією, зокрема можливість зустрічі з Володимиром Путіним.

"Я готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним. Я не боюся будь-якого формату нашої зустрічі. Головне, щоб "рускіє" не боялися", – підкреслив Зеленський.

За словами президента, Україна налаштована на інтенсивні дипломатичні кроки вже з початку січня та очікує від інших сторін готовності до конкретних рішень.

Як повідомляв портал "Коментарі", з командою президента США Дональда Трампа зараз обговорюється план економічного відновлення України. Серед іншого, він передбачає створення нових робочих місць та значне зростання доходів українців. Середня заробітна плата може зрости втричі від нинішнього рівня. Про це заявив президент Володимир Зеленський.