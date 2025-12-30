Некоторые документы можно подписать в январе: Зеленский сделал новое заявление о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пакет некоторых документов в рамках возможного мирного урегулирования уже подготовлен и может быть вынесен на подписание в январе.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Однако для этого необходима политическая готовность всех сторон. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Украина выступает за активизацию многостороннего переговорного процесса уже в начале года с участием Киева, США и европейских партнеров. В то же время Зеленский подтвердил и готовность к прямым контактам с российской стороной.

Президент отметил, что в январе должны продолжиться консультации на уровне советников, после чего украинская сторона предлагает перейти к встречам на самом высоком уровне.

"Мы предлагаем: советники встретились в январе, в январе встретились лидеры. Мы считаем, что в январе есть возможность встречаться лидерам Европы, США и Украины – всем вместе", — сказал Зеленский.

Он также уточнил, что во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом и руководителями европейских государств поднимал тему потенциальных переговоров с Россией, в частности, возможность встречи с Владимиром Путиным.

"Я готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы "русские" не боялись", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина настроена на интенсивные дипломатические шаги уже с начала января и ожидает от других сторон готовности к конкретным решениям.

Как сообщал портал "Комментарии", с командой президента США Дональда Трампа сейчас обсуждается план экономического обновления Украины. Среди прочего он предполагает создание новых рабочих мест и значительный рост доходов украинцев. Средняя заработная плата может возрасти в три раза от нынешнего уровня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.