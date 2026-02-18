Десяток українських міст на межі знищення: армія РФ отримала термінове завдання до 24 лютого

Російське командування визначило для своїх підрозділів символічний дедлайн — до 24 лютого 2026 року, у чергову річницю початку повномасштабної війни, створити видимість контролю щонайменше над десятком українських сіл. Про це в коментарі повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Фото: з відкритих джерел

За даними української розвідки, військовим РФ поставлено конкретну задачу: короткочасно зайти в окремі населені пункти, встановити російський прапор, зафіксувати це на фото або відео як "доказ присутності", після чого швидко залишити локацію. Йдеться не про закріплення чи утримання позицій, а про створення інформаційного приводу.

У переліку фігурують Новоселівка, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Воскресенка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка, Клевцове, Відрадне, Братське, а також Тернувате й Придорожнє. Останні два села вже згадувалися у зведеннях через спроби встановлення там російських триколорів. Усі ці населені пункти розташовані на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

За словами представника Сил оборони, основна мета таких рейдів — медійний ефект. Російська сторона прагне продемонструвати нібито просування та контроль над новими територіями, аби використати це як аргумент у можливих перемовинах щодо завершення війни.

Подібну тактику в українському військовому середовищі вже іронічно охрестили "прапоровтиками": диверсійні групи швидко заходять у село, знімають ролик із прапором і відступають. У низці випадків, як зазначають українські військові, такі групи були знешкоджені.

Портал "Коментарі" раніше писав, що у Росії озвучили першу офіційну реакцію на підсумки стартового дня тристоронніх перемовин у Женеві. Із заявою виступила речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи хід зустрічі для пропагандистських медіа.