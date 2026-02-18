Десяток украинских городов на грани уничтожения: армия РФ получила срочную задачу до 24 февраля

Российское командование определило для своих подразделений символический дедлайн — к 24 февраля 2026 года, в очередную годовщину начала полномасштабной войны, создать видимость контроля, по меньшей мере, над десятком украинских сел. Об этом в комментарии сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Фото: из открытых источников

По данным украинской разведки, военным РФ поставлена конкретная задача: кратковременно зайти в отдельные населенные пункты, установить российский флаг, зафиксировать это на фото или видео как "доказательство присутствия", после чего быстро покинуть локацию. Речь идет не о закреплении или удержании позиций, а о создании информационного повода.

В перечне фигурируют Новоселовка, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Воскресенка, Орестополь, Терново, Зеленая Роща, Андреевка, Клевцово, Отрадное, Братское, а также Терноватое и Придорожное. Последние два села уже упоминались в сводках из-за попыток установки там российских триколоров. Все эти населенные пункты расположены на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

По словам представителя Сил обороны, основная цель таких рейдов – медийный эффект. Российская сторона стремится продемонстрировать якобы продвижение и контроль над новыми территориями, чтобы использовать это в качестве аргумента в возможных переговорах по завершению войны.

Подобную тактику в украинской военной среде уже иронически окрестили "знаменщиками": диверсионные группы быстро заходят в деревню, снимают ролик с флагом и отступают. В ряде случаев, как отмечают украинские военные, такие группы были обезврежены.

