Десятки будинків знищено: ціле місто не може оговтатися після нічного пекельного удару РФ

Вночі 6 березня російські війська знову здійснили ракетно-дронові удари по Кривому Розі та інших районах Дніпропетровської області, використавши безпілотники типу "Шахед". За повідомленням керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок атаки пошкоджено як житлові будинки, так і важливі об’єкти інфраструктури, проте обійшлося без загиблих.

Фото: з відкритих джерел

Чиновник уточнив, що пошкоджені багатоповерхівки, ліцей, підприємство, інфраструктурний об’єкт. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул додав, що удари сталися на кількох локаціях, зокрема дрон врізався у дев’ятиповерховий житловий будинок, мешканців якого було евакуйовано. За його словами, попередньо постраждало близько 30 житлових будинків, чотири навчальні заклади, один інфраструктурний об’єкт і приватне підприємство.

Цього ж вечора Сили оборони України знищили 23 ударні безпілотники в небі над Дніпропетровщиною. Окупанти атакували три райони області, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Ураган", безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей, серед них 15-річна дівчинка, 66-річний чоловік та 55-річна жінка.

Особливо постраждала Нікопольщина, включно з містом Нікополь та Мирівською й Покровською громадами. Там було пошкоджено кілька адміністративних будівель, підприємств, магазинів, перукарень, житлові будинки, а також транспорт – автобуси, легковики та вантажівки.

