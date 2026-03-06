logo_ukra

Десятки будинків знищено: ціле місто не може оговтатися після нічного пекельного удару РФ
Десятки будинків знищено: ціле місто не може оговтатися після нічного пекельного удару РФ

У місті зафіксовано удари по кількох локаціях, зокрема дрон врізався в дев’ятиповерховий житловий будинок, мешканців евакуювали

6 березня 2026, 09:00
Автор:
Клименко Елена

Вночі 6 березня російські війська знову здійснили ракетно-дронові удари по Кривому Розі та інших районах Дніпропетровської області, використавши безпілотники типу "Шахед". За повідомленням керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок атаки пошкоджено як житлові будинки, так і важливі об’єкти інфраструктури, проте обійшлося без загиблих.

Десятки будинків знищено: ціле місто не може оговтатися після нічного пекельного удару РФ

Фото: з відкритих джерел

Чиновник уточнив, що пошкоджені багатоповерхівки, ліцей, підприємство, інфраструктурний об’єкт. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул додав, що удари сталися на кількох локаціях, зокрема дрон врізався у дев’ятиповерховий житловий будинок, мешканців якого було евакуйовано. За його словами, попередньо постраждало близько 30 житлових будинків, чотири навчальні заклади, один інфраструктурний об’єкт і приватне підприємство.

Цього ж вечора Сили оборони України знищили 23 ударні безпілотники в небі над Дніпропетровщиною. Окупанти атакували три райони області, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Ураган", безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей, серед них 15-річна дівчинка, 66-річний чоловік та 55-річна жінка.

Особливо постраждала Нікопольщина, включно з містом Нікополь та Мирівською й Покровською громадами. Там було пошкоджено кілька адміністративних будівель, підприємств, магазинів, перукарень, житлові будинки, а також транспорт – автобуси, легковики та вантажівки.

Портал "Коментарі" раніше писав, що ескалація бойових дій на Близькому Сході може негативно вплинути на можливості України ефективно протистояти російській агресії. Про це заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, коментуючи ситуацію для Politico. За її словами, напруження у регіоні вже має відчутні наслідки для війни, яку Росія веде проти України.



