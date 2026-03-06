Десятки домов уничтожены: целый город не может прийти в себя после ночного адского удара РФ

Ночью 6 марта российские войска вновь нанесли ракетно-дроновые удары по Кривому Рогу и другим районам Днепропетровской области, использовав беспилотники типа "Шахед". По сообщению руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в результате атаки повреждены как жилые дома, так и важные объекты инфраструктуры, однако обошлось без погибших.

Фото: из открытых источников

Чиновник уточнил, что повреждены многоэтажки, лицей, предприятие, инфраструктурный объект. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул добавил, что удары произошли на нескольких локациях, в частности дрон врезался в девятиэтажный жилой дом, жители которого были эвакуированы. По его словам, предварительно пострадали около 30 жилых домов, четыре учебных заведения, один инфраструктурный объект и частное предприятие.

В этот же вечер Силы обороны Украины уничтожили 23 ударных беспилотника в небе над Днепропетровщиной. Оккупанты атаковали три района области, применяя реактивные системы залпового огня "Ураган", беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов ранения получили три человека, среди них 15-летняя девочка, 66-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Особенно пострадала Никопольщина, включая город Никополь и Мировской и Покровской общинами. Там были повреждены несколько административных зданий, предприятий, магазинов, парикмахерских, жилых домов, а также транспорт – автобусы, легковушки и грузовики.

Портал "Комментарии" ранее писал , что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке может негативно повлиять на возможности Украины эффективно противостоять российской агрессии. Об этом заявила главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас, комментируя ситуацию для Politico. По ее словам, напряжение в регионе уже имеет ощутимые последствия для войны, которую Россия ведет против Украины.