logo_ukra

BTC/USD

95536

ETH/USD

3186.76

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Десантувалися з вертольота та «захопили полонених»: війська РФ провели тренування біля кордону з НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Десантувалися з вертольота та «захопили полонених»: війська РФ провели тренування біля кордону з НАТО

Росія провела військові навчання з висадки десанту та захоплення полонених біля кордону з Польщею та Литвою

17 листопада 2025, 11:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Війська РФ провели тренування із висадки десанту та захоплення полонених неподалік кордону з Литвою та Польщею у Калінінградській області.

Десантувалися з вертольота та «захопили полонених»: війська РФ провели тренування біля кордону з НАТО

Російські війська. Фото: з відкритих джерел

Спецпризначенці Балтійського флоту РФ відпрацювали "навички захоплення полонених, ведення розвідувальних дозорів та способи виведення з ладу комунікацій умовного противника". Про це повідомляє TMT з посиланням на пресслужбу флоту.

Російські військові десантувалися з вертольота Мі-8. Видання нагадує, що тренування відбулися на тлі зростання занепокоєння Заходу через військову активність Росії в цьому регіоні. 

Раніше керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини попереджав, що Москва може вдатися до провокації у країнах Балтії. Сценарій може бути схожим до анексії Криму — із використанням сил без розпізнавальних знаків.

Окрім того, данська розвідка заявляла, що РФ теоретично здатна розпочати широкомасштабну війну в Європі протягом п’яти років. А генсек НАТО Марк Рютте та начальник французького Генштабу Фаб’єн Мандон попереджали про можливість агресії РФ у найближчі роки.

Водночас РФ нарощує військову інфраструктуру біля кордонів із Фінляндією та країнами Балтії. Росіяни модернізують там залізничні шляхи та будують оборонні споруди. 

Потенційним плацдармом для протистояння з НАТО західні спецслужби вважають відновлений у 2024 році Ленінградський військовий округ.

Як повідомляв портал "Коментарі", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що РФ може достатньо відновити свої війська та напасти на східну країну-члена НАТО ще до 2029 року. На його думку, НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.moscowtimes.ru/2025/11/14/rossiya-provela-na-granitse-s-litvoi-i-polshei-ucheniya-po-visadke-parashyutnogo-desanta-i-zahvatu-plennih-a180117
Теги:

Новини

Всі новини