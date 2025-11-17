Десантувалися з вертольота та «захопили полонених»: війська РФ провели тренування біля кордону з НАТО

Війська РФ провели тренування із висадки десанту та захоплення полонених неподалік кордону з Литвою та Польщею у Калінінградській області.

Російські війська. Фото: з відкритих джерел

Спецпризначенці Балтійського флоту РФ відпрацювали "навички захоплення полонених, ведення розвідувальних дозорів та способи виведення з ладу комунікацій умовного противника". Про це повідомляє TMT з посиланням на пресслужбу флоту.

Російські військові десантувалися з вертольота Мі-8. Видання нагадує, що тренування відбулися на тлі зростання занепокоєння Заходу через військову активність Росії в цьому регіоні.

Раніше керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини попереджав, що Москва може вдатися до провокації у країнах Балтії. Сценарій може бути схожим до анексії Криму — із використанням сил без розпізнавальних знаків.

Окрім того, данська розвідка заявляла, що РФ теоретично здатна розпочати широкомасштабну війну в Європі протягом п’яти років. А генсек НАТО Марк Рютте та начальник французького Генштабу Фаб’єн Мандон попереджали про можливість агресії РФ у найближчі роки.

Водночас РФ нарощує військову інфраструктуру біля кордонів із Фінляндією та країнами Балтії. Росіяни модернізують там залізничні шляхи та будують оборонні споруди.

Потенційним плацдармом для протистояння з НАТО західні спецслужби вважають відновлений у 2024 році Ленінградський військовий округ.

Як повідомляв портал "Коментарі", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що РФ може достатньо відновити свої війська та напасти на східну країну-члена НАТО ще до 2029 року. На його думку, НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією.