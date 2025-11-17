Десантировались с вертолета и «захватили пленных»: войска РФ провели тренировки у границы с НАТО

Войска РФ провели тренировки по высадке десанта и захвату пленных неподалеку границы с Литвой и Польшей в Калининградской области.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спецназовцы Балтийского флота РФ отработали "навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров и способы выведения из строя коммуникаций условного противника". Об этом сообщает TMT со ссылкой на пресс-службу флота.

Российские военные десантировались с вертолета Ми-8. Издание напоминает, что тренировки прошли на фоне роста беспокойства Запада из-за военной активности России в этом регионе.

Ранее руководитель Федеральной разведывательной службы Германии предупреждал, что Москва может прибегнуть к провокации в странах Балтии. Сценарий может походить на аннексию Крыма — с использованием сил без опознавательных знаков.

Кроме того, датская разведка заявляла, что РФ теоретически способна начать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет. А генсек НАТО Марк Рютте и начальник французского Генштаба Фабьен Мандон предупреждали о возможности агрессии РФ в ближайшие годы.

В то же время РФ наращивает военную инфраструктуру у границ с Финляндией и странами Балтии. Россияне там модернизируют железнодорожные пути и строят оборонительные сооружения.

Потенциальным плацдармом для противостояния с НАТО западные спецслужбы считают восстановленный в 2024 году Ленинградский военный округ.

Как сообщал портал "Комментарии", министр обороны Германии Борис Писториус считает, что РФ может достаточно восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО еще до 2029 года. По его мнению, НАТО должно пересмотреть свои оценки прогноза конфликта с Россией.