Російська пропаганда, яка роками транслює меседжі про "блискавичну перемогу", зазнала удару зсередини — один із провідних рупорів Кремля визнав невдачі армії РФ на українському фронті.

Фото: з відкритих джерел

Публічне зізнання зробив пропагандист Юрій Котьонок, який несподівано для багатьох озвучив реальну картину темпів російського наступу. Він заявив, що просування військ є повільним і виснажливим, — у кращому разі це "десятки або сотні метрів на день", здобуті ціною великих втрат.

"Якщо й надалі так просуватимемось, ламаючи укріплення, опорники й оборонні вузли, це затягнеться на роки", — зізнався Котьонок, повністю суперечачи офіційній риториці Кремля.

За його словами, станом на зараз Україна контролює орієнтовно 35% території так званої "ДНР", включаючи важливі райони, з яких свого часу стартувала Антитерористична операція.

Котьонок озвучив прогнози, які виглядають як публічне визнання провалу "спецоперації". Він оцінив, що лише на захоплення Донеччини Росії може знадобитися від року до півтора — і це лише одна область, а не вся Україна.

"Ми вигризаємо ці метри кров’ю. Якщо говорити чесно, це лише початок великого шляху"" — сказав Котьонок, фактично визнаючи, що головні цілі — демілітаризація та денацифікація України — залишаються недосяжними.

Його слова стали фактичним визнанням краху спроб швидкої окупації та дискредитацією гасел, якими Кремль намагався виправдати війну. Заява Котьонка, що пролунала після трьох років бойових дій, крові та руйнувань, виглядає як сигнал про глибоку кризу в самому середовищі пропагандистів.

Як вже писав портал "Коментарі", президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС мають стартувати до кінця цього року. Цю позицію вона висловила перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.