"Демилитаризация провалена": путинский пропагандист запаниковал из-за войны

Российский пропагандист фактически признал провал Кремля в попытках быстро завершить войну, допустив, что боевые действия за контроль над Донбасом могут продолжаться еще минимум год.

2 октября 2025, 16:30
Клименко Елена

Российская пропаганда, годами транслирующая месседжи о "молниеносной победе", потерпела удар изнутри — один из ведущих рупоров Кремля признал неудачи армии РФ на украинском фронте.

"Демилитаризация провалена": путинский пропагандист запаниковал из-за войны

Фото: из открытых источников

Публичное признание сделал пропагандист Юрий Котенок, неожиданно для многих озвучивший реальную картину темпов российского наступления. Он заявил, что продвижение войск медленно и изнурительно, — в лучшем случае это "десятки или сотни метров в день", добытые ценой больших потерь.

"Если и дальше будем так продвигаться, ломая укрепления, опорники и оборонные узлы, это затянется на годы", — признался Котенок, полностью противореча официальной риторике Кремля.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день Украина контролирует ориентировочно 35% территории так называемой "ДНР", включая важные районы, с которых в свое время стартовала Антитеррористическая операция.

Котенок озвучил прогнозы, которые выглядят как публичное признание провала "спецоперации". Он оценил, что только на захват Донбасса России может понадобиться от года до полутора — и это только одна область, а не вся Украина.

"Мы выгрызаем эти метры кровью. Если говорить честно, это только начало большого пути"" — сказал Котенок, фактически признавая, что главные цели — демилитаризация и денацификация Украины — остаются недостижимыми.

Его слова стали фактическим признанием краха попыток скорейшей оккупации и дискредитацией лозунгов, которыми Кремль пытался оправдать войну. Заявление Котенка, последовавшее после трех лет боевых действий, крови и разрушений, выглядит как сигнал о глубоком кризисе в самой среде пропагандистов.

Как уже писал портал "Комментарии", президент Европейского парламента Роберт Мецол заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС должны стартовать до конца этого года. Эта позиция она высказала перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.



