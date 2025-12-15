DeepState оновив прогноз: скільки часу знадобиться РФ, щоб окупувати всю Донеччину

За понад три з половиною роки повномасштабної війни російські війська змогли окупувати близько 23% території Донецької області. Майже стільки ж – 22,6% — нині перебуває під контролем Сил оборони України. Враховуючи темпи наступу ворога, йому знадобиться мінімум три роки, щоб вийти на адмінкордони регіону. Такі підрахунки наводить військово-аналітичний портал DeepState, який на постійній основі оновлює мапу бойових дій.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що за 44 місяці або приблизно 1350 днів активних бойових дій темпи просування армії РФ у масштабах усієї області залишаються повільними, попри щоденні тактичні зміни на фронті. До початку повномасштабного вторгнення проросійські збройні формування контролювали близько 32% Донеччини.

Водночас у перші 40 днів після 24 лютого 2022 року, на тлі прориву оборони на півдні України та блокади Маріуполя, російські сили захопили ще приблизно 22,4% області. Після цього темпи наступу суттєво знизилися. Як пояснюють у DeepState, Сили оборони України змогли стабілізувати лінію фронту на напрямках від Великої Новосілки до Вугледара, а російські війська зазнали значних втрат під час штурмів Донецького укріпленого району.

Для порівняння аналітики наводять історичний приклад: за менш ніж 47 місяців німецький Вермахт під час Другої світової війни пройшов шлях від Західного Бугу до Москви й Сталінграда, а згодом повернувся до Берліна. Натомість російська армія за майже аналогічний період просунулася лише від Донецька до Покровська.

У DeepState підкреслюють, що за відсутності суттєвих змін у співвідношенні сил Росії знадобиться щонайменше ще три роки, аби окупувати всю територію Донецької області. Аналітики також зазначають, що нинішні темпи наступу важко вважати стратегічною перевагою.

