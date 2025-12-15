logo

DeepState обновил прогноз: сколько времени понадобится РФ, чтобы оккупировать всю Донетчину
НОВОСТИ

DeepState обновил прогноз: сколько времени понадобится РФ, чтобы оккупировать всю Донетчину

В DeepState рассказали, какую часть региона захватил враг за 1350 дней

15 декабря 2025, 13:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За более чем три с половиной года полномасштабной войны российские войска смогли оккупировать около 23% территории Донецкой области. Почти столько же – 22,6% – сейчас находится под контролем Сил обороны Украины. Учитывая темпы наступления врага, ему понадобится минимум три года, чтобы выйти на админграницы региона. Такие подсчеты приводит военно-аналитический портал DeepState, на постоянной основе обновляющий карту боевых действий.

DeepState обновил прогноз: сколько времени понадобится РФ, чтобы оккупировать всю Донетчину

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что за 44 месяца или примерно 1350 дней активных боевых действий темпы продвижения армии РФ по масштабам всей области остаются медленными, несмотря на ежедневные тактические изменения на фронте. До начала полномасштабного вторжения пророссийские вооруженные формирования контролировали около 32% Донбасса.

В первые 40 дней после 24 февраля 2022 года, на фоне прорыва обороны на юге Украины и блокады Мариуполя, российские силы захватили еще примерно 22,4% области. После этого темпы наступления существенно снизились. Как объясняют в DeepState, Силы обороны Украины смогли стабилизировать линию фронта на направлениях от Великой Новоселки до Угледара, а российские войска понесли значительные потери во время штурмов Донецкого укрепленного района.

Для сравнения аналитики приводят исторический пример: за менее 47 месяцев немецкий Вермахт во время Второй мировой войны прошел путь от Западного Буга до Москвы и Сталинграда, а затем вернулся в Берлин. Российская армия за почти аналогичный период продвинулась только от Донецка до Покровска.

В DeepState подчеркивают, что при отсутствии существенных изменений в соотношении сил России понадобится, по меньшей мере, еще три года, чтобы оккупировать всю территорию Донецкой области. Аналитики также отмечают, что нынешние темпы наступления сложно считать стратегическим преимуществом.

Читайте на портале "Комментарии" — стало известно, сколько украинцев поддерживают проведение выборов во время войны.




Источник: https://t.me/DeepStateUA
