Дедлайну немає: Трамп зробив кардинальну заяву про війну Путіна в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не прив'язує можливе завершення війни між Україною та Росією до конкретних часових рамок. За його словами, переговорний процес є надто складним, щоб визначати будь-які дедлайни, однак він, як і раніше, вірить у можливість досягнення мирної угоди. Такі заяви американський лідер зробив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі на полях саміту НАТО.

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Трамп пояснив, що ситуація навколо війни залишається надзвичайно динамічною, тому прогнозувати точні строки завершення бойових дій зараз неможливо.

"Ні, у мене немає дедлайну. Не може бути дедлайну. Відбувається надто багато всього, але я думаю, що угода можлива", — сказав Трамп.

Водночас президент США наголосив, що його адміністрація має досвід урегулювання складних міжнародних криз і здатна досягати результатів навіть там, де багато хто не очікував успіху. Як приклад він навів дипломатичні домовленості за участю Азербайджану, а також угоди між Демократичною Республікою Конго і Руандою та між Індією і Пакистаном.

За словами Трампа, успішні переговори дозволяють не лише припиняти конфлікти, а й створювати умови, за яких сторони не повертаються до протистояння.

"Ми уклали угоди, які вважалися нездійсненними… І коли ми доводимо справу до кінця, я помічаю, що люди не поспішають повертатися до конфлікту", — заявив американський лідер.

Окрему увагу під час пресконференції Трамп приділив темі гарантій безпеки для України. Він нагадав, що це питання вже порушувалося під час попередніх контактів із Володимиром Зеленським, і визнав його важливість для майбутнього мирного врегулювання.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі закликав союзників підтримати українську ініціативу щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Однак реалізація такого сценарію наразі виглядає малоймовірною. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний.