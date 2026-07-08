Дедлайна нет: Трамп сделал кардинальное заявление о войне Путина в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не привязывает возможное завершение войны между Украиной и Россией к конкретным временным рамкам. По его словам, переговорный процесс слишком сложный, чтобы определять любые дедлайны, однако он по-прежнему верит в возможность достижения мирного соглашения. Такие заявления американский лидер сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи на полях саммита НАТО.

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Трамп объяснил, что ситуация вокруг войны остается очень динамичной, поэтому прогнозировать точные сроки завершения боевых действий сейчас невозможно.

"Нет, у меня нет дедлайна. Не может быть дедлайна. Происходит слишком много всего, но я думаю, что соглашение возможно", — сказал Трамп.

В то же время президент США подчеркнул, что его администрация имеет опыт урегулирования сложных международных кризисов и способна достигать результатов даже там, где многие не ожидали успеха. В качестве примера он привел дипломатические договоренности с участием Азербайджана, а также соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой и между Индией и Пакистаном.

По словам Трампа, успешные переговоры позволяют не только прекращать конфликты, но и создавать условия, при которых стороны не возвращаются к противостоянию.

"Мы заключили соглашения, которые считались невыполнимыми… И когда мы доводим дело до конца, я замечаю, что люди не спешат возвращаться к конфликту", — заявил американский лидер.

Отдельное внимание во время пресс-конференции Трамп уделил теме гарантий безопасности для Украины. Он напомнил, что этот вопрос уже поднимался во время предварительных контактов с Владимиром Зеленским, и признал его важность для будущего мирного урегулирования.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре призвал союзников поддержать украинскую инициативу по получению лицензии на производство ракет для систем Patriot. Однако реализация такого сценария пока выглядит маловероятной. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Павел Нарожный.