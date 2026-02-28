«Дедлайнів багато — результату нуль»: військкор розкритикував мирні ініціативи Трампа

Рубрики
Військовий кореспондент Богдан Мирошников проаналізував численні обіцянки Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни в Україні. Експерт констатував, що жоден із гучних дедлайнів, які лунали протягом минулого року, не був реалізований.
Дональд Трамп і Володимир Зеленський
Мирошников нагадав довгий список обіцяних термінів: від "24 годин" та "100 днів" до прогнозів на серпень, жовтень та Різдво.
За словами кореспондента, ключовою причиною фіаско є відсутність реальних важелів впливу на країну-агресора. Він переконаний, що без системного тиску з боку Вашингтона ситуація лише погіршуватиметься.
Автор допису підкреслив, що за нинішніх умов Кремль не вбачає сенсу в дипломатичному врегулюванні, оскільки відчуває власну безкарність.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії прокоментував інформацію про наміри США завершити війну до 4 липня. Глава держави зазначив, що Україна солідарна з бажанням якнайшвидшого досягнення миру.