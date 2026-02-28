«Дедлайнів багато — результату нуль»: військкор розкритикував мирні ініціативи Трампа

Військовий кореспондент Богдан Мирошников проаналізував численні обіцянки Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни в Україні. Експерт констатував, що жоден із гучних дедлайнів, які лунали протягом минулого року, не був реалізований.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Мирошников нагадав довгий список обіцяних термінів: від "24 годин" та "100 днів" до прогнозів на серпень, жовтень та Різдво.

"І жоден з них, очевидно, не спрацював. Так буде і в цьому році. Дедлайнів — багато, результат — один. Точніше його відсутність", — наголосив він.

За словами кореспондента, ключовою причиною фіаско є відсутність реальних важелів впливу на країну-агресора. Він переконаний, що без системного тиску з боку Вашингтона ситуація лише погіршуватиметься.

"Бо коли нема тиску на рф з боку США по всіх напрямках, то нічого і не буде. Більш того, така поведінка Штатів тільки підбадьорює путіна на нові атаки як по цивільним, так і на фронті", — зазначив Мирошников.

Автор допису підкреслив, що за нинішніх умов Кремль не вбачає сенсу в дипломатичному врегулюванні, оскільки відчуває власну безкарність.

"Тому рф не захоче нічого підписувати та ні про що домовлятися. Бо вони себе дуже вільно почувають та налаштовані не тільки на захоплення Донеччини", — підсумував військовий кореспондент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії прокоментував інформацію про наміри США завершити війну до 4 липня. Глава держави зазначив, що Україна солідарна з бажанням якнайшвидшого досягнення миру.