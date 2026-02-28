«Дедлайнов много — результата ноль»: военный раскритиковал мирные инициативы Трампа

Рубрики
Военный корреспондент Богдан Мирошников проанализировал многочисленные обещания Дональда Трампа по поводу скорого завершения войны в Украине. Эксперт констатировал, что ни один из громких дедлайнов, звучавших в течение прошлого года, не был реализован.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Мирошников напомнил длинный список обещанных сроков: от 24 часов и 100 дней до прогнозов на август, октябрь и Рождество.
По словам корреспондента, ключевой причиной фиаско является отсутствие реальных рычагов влияния на страну-агрессора. Он убежден, что без системного давления со стороны Вашингтона ситуация будет только ухудшаться.
Автор сообщения подчеркнул, что в нынешних условиях Кремль не видит смысла в дипломатическом урегулировании, поскольку чувствует собственную безнаказанность.
