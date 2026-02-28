«Дедлайнов много — результата ноль»: военный раскритиковал мирные инициативы Трампа

Военный корреспондент Богдан Мирошников проанализировал многочисленные обещания Дональда Трампа по поводу скорого завершения войны в Украине. Эксперт констатировал, что ни один из громких дедлайнов, звучавших в течение прошлого года, не был реализован.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Мирошников напомнил длинный список обещанных сроков: от 24 часов и 100 дней до прогнозов на август, октябрь и Рождество.

"И ни один из них, по-видимому, не сработал. Так будет и в этом году. Дедлайнов – много, результат – один. Точнее, его отсутствие", — подчеркнул он.

По словам корреспондента, ключевой причиной фиаско является отсутствие реальных рычагов влияния на страну-агрессора. Он убежден, что без системного давления со стороны Вашингтона ситуация будет только ухудшаться.

"Так как нет давления на РФ со стороны США по всем направлениям, то ничего и не будет. Более того, такое поведение Штатов только ободряет путина на новые атаки как по гражданскому, так и на фронте", — отметил Мирошников.

Автор сообщения подчеркнул, что в нынешних условиях Кремль не видит смысла в дипломатическом урегулировании, поскольку чувствует собственную безнаказанность.

"Поэтому Россия не захочет ничего подписывать и ни о чем договариваться. Потому что они очень свободно чувствуют и настроены не только на захват Донетчины", — подытожил военный корреспондент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии прокомментировал информацию о намерениях США завершить войну до 4 июля. Глава государства отметил, что Украина солидарна с желанием скорейшего достижения мира.