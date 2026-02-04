Дедлайн до квітня: розкрито несподівану мега-мету Путіна в Україні

Зараз плани Росії щодо захоплення Запорізької та Херсонської областей виглядають як малоймовірні фантазії. Таку оцінку дав у публічному інтерв’ю на платформі "Нова країна" Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента, повідомляє lb.ua.

Фото: з відкритих джерел

На запитання про головні виклики для Сил оборони України у 2026 році та потенційні загрози, Паліса зауважив, що російські плани залишаються незмінними. За його словами, основне завдання Москви — до кінця березня або на початку квітня вийти на адміністративні кордони Донбасу. "Ці цілі були незмінні протягом минулого року, їх неодноразово переносили", — пояснив він, додавши, що Росія наразі не має ресурсів для реалізації цих планів у відведений термін.

Окремо у росіян існують наміри створити буферні зони на Харківщині, Сумщині, частково в Дніпропетровській області та на Запорізькому напрямку. Це мало б забезпечити сприятливі умови для подальшого наступу на Запоріжжя та Херсон, проте зараз такі сценарії виглядають фантастично, підкреслив Паліса.

Щодо півдня України, включно з Одесою та Миколаєвом, представник ОП зазначив, що стратегічно ці напрямки аналізуються, але, об’єктивно оцінюючи власні ресурси, російське керівництво наразі не планує активних дій у цьому регіоні.

Що стосується загального сценарію на 2026 рік, Донбас залишається першочерговим завданням для російських військ. Запорізький напрямок передбачає підготовку умов для досягнення оперативних успіхів. Паліса наголосив, що Росія прагнула швидко отримати стратегічні результати та в процесі стабілізації лінії фронту створити умови для оперативних дій, але українські війська перешкодили реалізації цих планів.

