Дедлайн до апреля: раскрыта неожиданная мега-цель Путина в Украине

Сейчас планы России по захвату Запорожской и Херсонской областей выглядят как маловероятные фантазии. Такую оценку дал в публичном интервью на платформе "Новая страна" Павел Палиса, замруководителя Офиса президента, сообщает lb.ua.

Фото: из открытых источников

На вопрос о главных вызовах для Сил обороны Украины в 2026 году и потенциальных угрозах Палиса отметил, что российские планы остаются неизменными. По его словам, основная задача Москвы – до конца марта или в начале апреля выйти на административные границы Донбасса. "Эти цели были неизменны в течение прошлого года, их неоднократно переносили", — пояснил он, добавив, что у России пока нет ресурсов для реализации этих планов в отведенный срок.

Отдельно у россиян есть намерения создать буферные зоны на Харьковщине, Сумщине, частично в Днепропетровской области и на Запорожском направлении. Это должно обеспечить благоприятные условия для дальнейшего наступления на Запорожье и Херсон, однако сейчас такие сценарии выглядят фантастически, подчеркнул Палиса.

Относительно юга Украины, включая Одессу и Николаев, представитель ОП отметил, что стратегически эти направления анализируются, но, объективно оценивая собственные ресурсы, российское руководство пока не планирует активных действий в этом регионе.

Что касается всеобщего сценария на 2026 год, Донбасс остается первоочередной задачей для российских войск. Запорожское направление подразумевает подготовку условий для достижения оперативных успехов. Палиса подчеркнул, что Россия стремилась быстро получить стратегические результаты и в процессе стабилизации линии фронта создать условия для оперативных действий, но украинские войска помешали реализации этих планов.

