Де в Україні хочуть розгорнути іноземні війська: Макрон розкрив плани Заходу

Західні країни не планують розміщувати свої війська в Україні, поки триває війна. Однак, після підписання мирної угоди "сили гарантування безпеки" можуть увійти на позиції далеко від лінії фронту.

Президент Франції Еммануель Макрон.

Іноземні війська можуть, зокрема, розмістити у Києві або Одесі, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю RTL.

За його словами, до складу "сили гарантування" увійдуть французькі, британські та турецькі військові. Вони займатимуться підготовкою українських сил та забезпеченням безпеки на зразок того, як країни НАТО вже допомагають державам на східному фланзі Альянсу.

Макрон також зазначив, що війська в Україні розміщуватимуться в рамках міжурядової коаліції, а не НАТО. Загалом близько двадцяти країн готові зробити свій внесок — на суші, на морі та в повітрі. Водночас, на думку французького лідера, українська армія має залишатися достатньо сильною.

"Не може бути тривалого миру, якщо українська армія обмежена своєю здатністю захищати та стримувати будь-яку агресію. Перша гарантія безпеки для українців і для нас — це ця міцна армія", — наголосив Макрон.

