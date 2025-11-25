logo_ukra

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Де в Україні хочуть розгорнути іноземні війська: Макрон розкрив плани Заходу
commentss НОВИНИ Всі новини

Де в Україні хочуть розгорнути іноземні війська: Макрон розкрив плани Заходу

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ймовірність введення іноземних військ на територію України після припинення бойових дій

25 листопада 2025, 11:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Західні країни не планують розміщувати свої війська в Україні, поки триває війна. Однак, після підписання мирної угоди  "сили гарантування безпеки" можуть увійти на позиції далеко від лінії фронту.

Де в Україні хочуть розгорнути іноземні війська: Макрон розкрив плани Заходу

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Іноземні війська можуть, зокрема, розмістити у Києві або Одесі, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю RTL.

За його словами, до складу "сили гарантування" увійдуть французькі, британські та турецькі військові. Вони займатимуться підготовкою українських сил та забезпеченням безпеки на зразок того, як країни НАТО вже допомагають державам на східному фланзі Альянсу.

Макрон також зазначив, що війська в Україні розміщуватимуться в рамках міжурядової коаліції, а не НАТО. Загалом близько двадцяти країн готові зробити свій внесок — на суші, на морі та в повітрі. Водночас, на думку французького лідера, українська армія має залишатися достатньо сильною. 

"Не може бути тривалого миру, якщо українська армія обмежена своєю здатністю захищати та стримувати будь-яку агресію. Перша гарантія безпеки для українців і для нас — це ця міцна армія", — наголосив Макрон. 

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", президент Франції підтвердив, що європейці сьогодні об'єднані навколо ідеї посилити українські Збройні Сили, щоб вони стали сильнішими. У Європі розуміють важливість надання Україні такого озброєння, яке відбивало б бажання нападати на Україну.

Видання "Коментарі" також писало, що, за даними Служби зовнішньої розвідки РФ, президент Франції Еммануель Макрон наказав генштабу французьких збройних сил підготувати до розгортання в Україні військовий контингент чисельністю до двох тисяч солдатів і офіцерів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rtl.fr/actu/politique/ukraine-menace-russe-dissolution-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-interview-d-emmanuel-macron-sur-rtl-et-m6-7900570792
Теги:

Новини

Всі новини