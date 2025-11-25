Где в Украине хотят развернуть иностранные войска: Макрон раскрыл планы Запада

Западные страны не планируют размещать свои войска в Украине, пока идет война. Однако после подписания мирного соглашения "силы обеспечения безопасности" могут войти на позиции вдали от линии фронта.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Иностранные войска могут, в частности, разместить в Киеве или Одессе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью RTL.

По его словам, в состав сил гарантирования войдут французские, британские и турецкие военные. Они будут заниматься подготовкой украинских сил и обеспечением безопасности, как страны НАТО уже помогают государствам на восточном фланге Альянса.

Макрон также отметил, что войска в Украине будут размещаться в рамках межправительственной коалиции, а не НАТО. В общей сложности около двадцати стран готовы внести свой вклад — на суше, на море и в воздухе. В то же время, по мнению французского лидера, украинская армия должна оставаться достаточно сильной.

"Не может быть продолжительного мира, если украинская армия ограничена своей способностью защищать и сдерживать какую-либо агрессию. Первая гарантия безопасности для украинцев и для нас это крепкая армия", — подчеркнул Макрон.

