Де росіяни готують головний удар на Харківщині: про що говорить реальна ситуація

Росіяни останнім часом активізувалися у Харківській області. Що відбувається у цьому напрямі фронту? Яка реальна ситуація? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Бої у Харківській області. Фото: з відкритих джерел

Кремль намагається підтримати міф про ефективну окупаційну армію

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгірьов зазначив в ефірі телеканалу Freedom, що в Росії заявляють про нібито досягнення тактичних успіхів у Куп'янську Харківської області. Але слова про захоплення міста не відповідають реальній ситуації.

"Північна частина міста – це далеко не весь Куп'янськ. Більше того, Сили оборони України зараз проводять системну, результативну роботу зі знищення малих штурмових груп окупантів. Ми бачимо чітку динаміку: кожна спроба таких груп просунутися закінчується їхніми втратами", – пояснив експерт.

Дмитро Снєгірьов зазначив, що утруднено й постачання заблокованих у Куп'янську окупантів. Боєкомплект противник отримує лише за допомогою важких дронів, а стійкої наземної логістики немає. Така ситуація повністю спростовує слова диктатора Путіна про "серйозні тактичні успіхи" російської армії.

Він зауважив, що українські захисники не лише зупинили просування окупантів. Вони також змогли відкинути їх від ключової мети – залізничної станції Куп'янськ-Вузлової, яку ворог мав намір використати для покращення логістики.

"Наразі ситуація змінилася на користь України. На Куп'янське спрямування спрямовані спецпідрозділи Сил спеціальних операцій. У взаємодії з операторами БпЛА вони проводять ударно-пошукові заходи, і ці операції показують себе виключно ефективно. Малі штурмові групи противника фактично виявляються беззахисними", — пояснив військово-політичний аналітик.

Крім того, навіть самі окупанти були змушені спростовувати заяви Путіна про успіхи у Вовчанську Харківської області, наголосив Снєгірьов.

За його словами, "інформаційні перемоги" Кремля спрямовані на внутрішнього споживача у Росії.

"Кремль намагається підтримати міф про ефективну окупаційну армію, насамперед в очах власних громадян", – констатував експерт.

Росіяни продовжують кидатися на позиції ЗСУ

Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що основний оперативно-тактичний план російської груп "Північ" у північно-східній частині Харківської області, очевидно, полягає в тому, щоб просунутися на Великий Бурлук за напрямками, що сходяться біля нього — від Вовчанська і з боку району на північ від Дворічної. Так оцінив ворожі наміри на цій ділянці фронту українців.

"На мою думку, цю гарячкову готовність російського командування за будь-яку ціну захопити Куп'янськ у реальності, а не тільки в уяві плешивого Карліто з Кремля, в такій ситуації можна лише вітати", — вважає Машовець.

На його думку, росіяни продовжують кидатися на позиції ЗСУ у місті лише через гучні заяви свого керівництва про "взяття Куп'янська".

