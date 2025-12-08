Где россияне готовят главный удар на Харьковщине: о чем говорит реальная ситуация

Россияне в последнее время активизировались в Харьковской области. Что происходит на этом направлении фронта? Какая реальная ситуация? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Кремль пытается поддержать миф об эффективной оккупационной армии

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отметил в эфире телеканала Freedom, что в России заявляют о якобы достижении тактических успехов в Купянске Харьковской области. Но слова о захвате города не соответствуют реальной ситуации.

"Северная часть города – это далеко не весь Купянск. Более того, Силы обороны Украины сейчас проводят системную, результативную работу по уничтожению малых штурмовых групп оккупантов. Мы видим четкую динамику: каждая попытка таких групп продвинуться заканчивается их потерями", – объяснил эксперт.

Дмитрий Снегирев отметил, что затруднено и снабжение заблокированных в Купянске оккупантов. Боекомплект противник получает только при помощи тяжелых дронов, а устойчивой наземной логистики нет. Такая ситуация полностью опровергает слова диктатора Путина о "серьезных тактических успехах" российской армии.

Он заметил, что украинские защитники не только остановили продвижение оккупантов. Они также смогли отбросить их от ключевой цели – железнодорожной станции Купянск-Узловой, которую враг намеревался использовать для улучшения логистики.

"Сейчас ситуация изменилась в пользу Украины. На Купянское направление направлены спецподразделения Сил специальных операций. Во взаимодействии с операторами БпЛА они проводят ударно-поисковые мероприятия, и эти операции показывают себя исключительно эффективно. Малые штурмовые группы противника фактически оказываются беззащитны", — объяснил военно-политический аналитик.

Кроме того, даже сами оккупанты были вынуждены опровергать заявления Путина об успехах в Волчанске Харьковской области, подчеркнул Снегирев.

По его словам, "информационные победы" Кремля направлены на внутреннего потребителя в России.

"Кремль пытается поддержать миф об эффективной оккупационной армии, прежде всего в глазах собственных граждан", – констатировал эксперт.

Россияне продолжают бросаться на позиции ВСУ

Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что основной оперативно-тактический план российской групп "Север" в северо-восточной части Харьковской области, очевидно, состоит в том, чтобы продвинуться на Большой Бурлук по сходящимся возле него направлениям — от Волчанска и со стороны района севернее Двуречной. Так оценил вражеские намерения на этом участке фронта украинский.

"По-моему, эту лихорадочную готовность российского командования любой ценой захватить Купянск в реальности, а не только в воображении плешивого Карлито из Кремля, в такой ситуации, можно только приветствовать", – считает Машовец.

По его мнению, россияне продолжают бросаться на позиции ВСУ в городе только из-за громких заявлений своего руководства о "взятии Купянска".

