Где россияне готовят главный удар на Харьковщине: о чем говорит реальная ситуация

Россияне в последнее время активизировались в Харьковской области. Что происходит на этом направлении фронта? Какая реальная ситуация? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Харьковской области. Фото: из открытых источников
Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отметил в эфире телеканала Freedom, что в России заявляют о якобы достижении тактических успехов в Купянске Харьковской области. Но слова о захвате города не соответствуют реальной ситуации.
Дмитрий Снегирев отметил, что затруднено и снабжение заблокированных в Купянске оккупантов. Боекомплект противник получает только при помощи тяжелых дронов, а устойчивой наземной логистики нет. Такая ситуация полностью опровергает слова диктатора Путина о "серьезных тактических успехах" российской армии.
Он заметил, что украинские защитники не только остановили продвижение оккупантов. Они также смогли отбросить их от ключевой цели – железнодорожной станции Купянск-Узловой, которую враг намеревался использовать для улучшения логистики.
Кроме того, даже сами оккупанты были вынуждены опровергать заявления Путина об успехах в Волчанске Харьковской области, подчеркнул Снегирев.
По его словам, "информационные победы" Кремля направлены на внутреннего потребителя в России.
Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что основной оперативно-тактический план российской групп "Север" в северо-восточной части Харьковской области, очевидно, состоит в том, чтобы продвинуться на Большой Бурлук по сходящимся возле него направлениям — от Волчанска и со стороны района севернее Двуречной. Так оценил вражеские намерения на этом участке фронта украинский.
По его мнению, россияне продолжают бросаться на позиции ВСУ в городе только из-за громких заявлений своего руководства о "взятии Купянска".
