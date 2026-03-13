«Де подівся той Віктор?»: Ющенко опублікував архівне фото та емоційне звернення до Орбана

Третій Президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, закликавши його згадати часи, коли вони разом боролися за свободу регіону від імперського впливу. До допису Ющенко додав архівну світлину 90-х років, де обидва політики ще зовсім молоді.

Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел

Автор листа висловив глибоке розчарування нинішньою політикою угорського лідера, яка, на його думку, суперечить ідеалам гідності, що колись їх об’єднували.

"Я пам’ятаю тебе іншим. Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту. Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор?" — написав Віктор Ющенко.

Він наголосив, що сьогоднішня боротьба України — це захист спокою всієї Європи, зокрема й Угорщини. Ющенко зауважив, що обираючи сторону агресора, Орбан зраджує пам’ять угорців, які пережили радянське вторгнення у 1956 році.

"Коли ти обираєш сторону агресора, ти зраджуєш не лише Україну — ти зраджуєш пам’ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта", — підкреслив колишній голова держави.

Завершуючи звернення, Ющенко закликав старого знайомого повернутися до "світла та європейського братерства", нагадавши, що історія не вибачає підтримки зла у вирішальні моменти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зазначивши, що підхід угорського лідера дедалі більше нагадує політику Кремля. В інтерв’ю виданню Politico український президент підкреслив, що між Орбаном і президентом РФ Володимиром Путіним існує лише одна принципова різниця — Угорщина поки що не застосовує проти України військову силу.