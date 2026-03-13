«Куда девался тот Виктор?»: Ющенко опубликовал архивное фото и эмоциональное обращение к Орбану

Недилько Ксения
Третий Президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвав его вспомнить времена, когда они вместе боролись за свободу региона от имперского влияния. К сообщению Ющенко добавил архивную фотографию 90-х годов, где оба политика еще совсем молоды.
Виктор Ющенко. Фото из открытых источников
Автор письма выразил глубокое разочарование нынешней политикой венгерского лидера, которая, по его мнению, противоречит идеалам достоинства, которые когда-то их объединяли.
Он подчеркнул, что сегодняшняя борьба Украины – это защита покоя всей Европы, в том числе Венгрии. Ющенко отметил, что выбирая сторону агрессора, Орбан предает память венгров, переживших советское вторжение в 1956 году.
Завершая обращение, Ющенко призвал старого знакомого вернуться к "свету и европейскому братству", напомнив, что история не прощает поддержки зла в решающие моменты.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что подход венгерского лидера все больше напоминает политику Кремля. В интервью изданию Politico украинский президент подчеркнул, что между Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным существует только одна принципиальная разница — Венгрия пока не применяет против Украины военную силу.