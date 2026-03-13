Третий Президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвав его вспомнить времена, когда они вместе боролись за свободу региона от имперского влияния. К сообщению Ющенко добавил архивную фотографию 90-х годов, где оба политика еще совсем молоды.

Автор письма выразил глубокое разочарование нынешней политикой венгерского лидера, которая, по его мнению, противоречит идеалам достоинства, которые когда-то их объединяли.

"Я помню тебя другим. Я помню лидера, который понимал цену достоинства и знал, что такое избавление от имперского гнета. Сегодня я смотрю на твои действия и спрашиваю себя: где девался тот Виктор?" – написал Виктор Ющенко.

Он подчеркнул, что сегодняшняя борьба Украины – это защита покоя всей Европы, в том числе Венгрии. Ющенко отметил, что выбирая сторону агрессора, Орбан предает память венгров, переживших советское вторжение в 1956 году.

"Когда ты выбираешь сторону агрессора, ты изменяешь не только Украине — ты изменяешь память собственного народа, знающего, что такое советские танки на улицах Будапешта", — подчеркнул бывший глава государства.

Завершая обращение, Ющенко призвал старого знакомого вернуться к "свету и европейскому братству", напомнив, что история не прощает поддержки зла в решающие моменты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что подход венгерского лидера все больше напоминает политику Кремля. В интервью изданию Politico украинский президент подчеркнул, что между Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным существует только одна принципиальная разница — Венгрия пока не применяет против Украины военную силу.