Ще одна країна готова прийняти мирні переговори України та Росії

Сербія висловила готовність стати майданчиком для проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це заявив міністр закордонних справ країни Марко Джурич в ефірі американського телеканалу Fox News.

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич. Фото з відкритих джерел

Марко Джурич заявив, що Белград входить до числа держав, які "пропонують свої добрі послуги" у питанні врегулювання війни. Джурич наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність усіх держав, зокрема України, відповідно до міжнародного права.

"Сербія, в принципі, підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав відповідно до їхніх кордонів, визначених ООН, включаючи Україну", — заявив Джурич.

Очільник сербської дипломатії наголосив, що війна має бути негайно припинена, а діалог між країнами відновлений. Джурич також вказав особливе геополітичне становище Сербії, яка прагне балансувати між західними партнерами та традиційними зв’язками зі Сходом.

"Сербія цінує своє місце в Європі між Сходом і Заходом. Ми дуже пишаємося своєю незалежною зовнішньою політикою та політикою безпеки, які дозволили нам залишатися незалежними протягом століть, незважаючи на те, що ми невелика країна", — додав Джурич.

Крім Сербії, раніше бажання прийняти обидві сторони висловлювала Туреччина.

