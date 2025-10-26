logo

Еще одна страна готова принять мирные переговоры Украины и России
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что Белград готов принять мирные переговоры между Украиной и Россией.

26 октября 2025, 10:10
Сербия выразила готовность стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Марко Джурич в эфире американского телеканала Fox News.

Еще одна страна готова принять мирные переговоры Украины и России

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич. Фото из открытых источников

Марко Джурич заявил, что Белград входит в число государств, "предлагающих свои хорошие услуги" по вопросу урегулирования войны. Джурич подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность всех государств, в частности Украины, в соответствии с международным правом.

"Сербия, в принципе, поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, определенными ООН, включая Украину", — заявил Джурич.

Глава сербской дипломатии подчеркнул, что война должна быть немедленно прекращена, а диалог между странами возобновлен. Джурич также указал особое геополитическое положение Сербии, стремящейся балансировать между западными партнерами и традиционными связями с Востоком.

"Сербия ценит свое место в Европе между Востоком и Западом. Мы очень гордимся своей независимой внешней политикой и политикой безопасности, которые позволили нам оставаться независимыми на протяжении веков, несмотря на то, что мы небольшая страна", – добавил Джурич.

Кроме Сербии, ранее желание принять обе стороны выражала Турция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на западные санкции, Сербия получила военное вооружение от РФ.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп назвал одно единственное условие для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, саммит возможен, только если он будет уверен в достижении соглашения о прекращении войны в Украине.



Источник: https://www.foxnews.com/world/serbian-foreign-minister-proposes-hosting-ukraine-russia-peace-negotiations-amid-ongoing-conflict
