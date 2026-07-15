"Де 20 мільярдів?": у Раді нещадно накинулися на Федорова через страшний провал

Народний депутат Данило Гетманцев різко розкритикував заяви міністра оборони Михайла Федорова про боротьбу з корупцією. На думку парламентаря, спроби сформувати образ безкомпромісного борця з корупційними схемами не узгоджуються з діяльністю команди Федорова під час його роботи в Міністерстві цифрової трансформації.

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За словами Гетманцева, інформаційна кампанія навколо Федорова, яка подає його як політика, що нібито заважає корупціонерам, викликає запитання.

"Мені здається, що спроби Михайла Федорова розігнати через мережі тезу про нього як суворого борця з корупційними схемами, якого "зливають" корупціонери, дещо дисонують з тим, що Федоров та його Борняков влаштували в ігорці", – заявив депутат.

Гетманцев також стверджує, що окремі рішення, ухвалені командою Федорова, могли призвести до значних втрат державного бюджету.

"Не можна очікувати від автора схеми, яка щороку спрямовує повз державний бюджет більше 20 млрд грн, руйнування, а не перерозподілу корупційних потоків в іншій галузі", – зазначив він.

Окремо народний депутат звернув увагу на те, що не чув про звернення Федорова до правоохоронних органів щодо можливих порушень у Міністерстві оборони.

Крім того, Гетманцев заявив, що правоохоронні органи розслідують чотири кримінальні провадження, відкриті після його звернень, які, за його словами, стосуються команди Федорова часів Мінцифри.

На завершення парламентар закликав міністра конкретизувати свої заяви про боротьбу з корупцією.

"Може Михайло назве прізвища тих корупціонерів, з якими він так відчайдушно бореться, і хто його так зухвало зливає? Ну хоч одного…", – підсумував Данило Гетманцев.

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