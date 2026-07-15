"Где 20 миллиардов?": в Раде беспощадно набросились на Федорова из-за страшного провала

Народный депутат Даниил Гетманцев подверг резкой критике заявления министра обороны Михаила Федорова о борьбе с коррупцией. По мнению парламентария, попытки сформировать образ бескомпромиссного борца по коррупционным схемам не согласовываются с деятельностью команды Федорова во время его работы в Министерстве цифровой трансформации.

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По словам Гетманцева, информационная кампания вокруг Федорова, которая подает его как политика, якобы мешающая коррупционерам, вызывает вопросы.

"Мне кажется, что попытки Михаила Федорова разогнать через сети тезис о нем как строгом борце с коррупционными схемами, которого "сливают" коррупционеры, несколько диссонируют с тем, что Федоров и его Борняков устроили в игрушке", – заявил депутат.

Гетманцев также утверждает, что отдельные решения, принятые командой Федорова, могли привести к значительным потерям государственного бюджета.

"Нельзя ожидать от автора схемы, которая ежегодно направляет мимо государственного бюджета более 20 млрд грн, разрушения, а не перераспределения коррупционных потоков в другой отрасли", – отметил он.

Отдельно народный депутат обратил внимание на то, что не слышал об обращении Федорова в правоохранительные органы о возможных нарушениях в Министерстве обороны.

Кроме того, Гетманцев заявил, что правоохранительные органы расследуют четыре уголовных производства, открытых после его обращений, которые, по его словам, касаются команды Федорова времен Минцифры.

В завершение парламентарий призвал министра конкретизировать свои заявления о борьбе с коррупцией.

"Может, Михаил назовет фамилии тех коррупционеров, с которыми он так отчаянно борется, и кто его так дерзко сливает? Ну хоть одного…", – подытожил Даниил Гетманцев.

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