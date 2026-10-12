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"Давайте підпишемо дизель-діл": в Україні ошелешили раптовим ультиматумом Трампу

Володимир Зеленський запропонував США укласти «дизельну угоду» та пояснив, за якої умови Україна готова припинити удари по російській дизельній інфраструктурі

12 жовтня 2026, 13:25
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам укласти так звану "дизельну угоду", за якою Київ міг би утриматися від ударів по російській дизельній інфраструктурі в обмін на гарантії захисту української енергосистеми. Він також поставив під сумнів аргументи про те, що експорт російського дизельного пального може суттєво впливати на світові ціни.

"Давайте підпишемо дизель-діл": в Україні ошелешили раптовим ультиматумом Трампу

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, Росія може експортувати від 300 до 500 тисяч тонн дизеля на місяць, тоді як світове споживання становить близько 120 мільйонів тонн щомісяця. На його думку, такі обсяги навряд чи здатні істотно змінити ситуацію на ринку.

"Я не вважаю, що об'єм дизелю, який буде експортувати Росія, вплине на ціну", — заявив президент. 

Він припустив, що за дискусіями навколо російського пального стоїть інша аргументація, і запропонував Вашингтону укласти аналогічну домовленість безпосередньо з Україною. Зеленський наголосив, що українські удари можуть впливати на роботу російських нафтопереробних заводів і рух відповідних танкерів.

Головною умовою потенційної угоди президент назвав захист української електроенергетичної системи. За його словами, якщо США зможуть гарантувати безпеку енергетичної інфраструктури України, Київ буде готовий не завдавати ударів по російських об’єктах, пов’язаних із виробництвом і постачанням дизельного пального.

"Якщо нам можуть гарантувати захист нашої електричної системи, то ми не будемо відповідати по російській дизельній інфраструктурі", — пояснив Зеленський. 

Він також підкреслив, що стабільна робота української енергосистеми важлива не лише для населення, яке потребує електроенергії та світла, а й для європейських партнерів. Україна інтегрована в енергетичну мережу Європи й за відповідних умов може допомагати країнам, які мають дефіцит електроенергії.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Конгресі США посилюється критика рішень президента Дональда Трампа щодо російських енергоносіїв. Сенатори від Республіканської та Демократичної партій виступили проти імпорту російського дизельного пального, нагадавши адміністрації про законодавчі обмеження



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21320
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