"Давайте подпишем дизель-дел": в Украине ошарашили внезапным ультиматумом Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам заключить так называемое "дизельное соглашение", согласно которому Киев мог бы удержаться от ударов по российской дизельной инфраструктуре в обмен на гарантии защиты украинской энергосистемы. Он также подверг сомнению аргументы о том, что экспорт российского дизельного топлива может существенно влиять на мировые цены.

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По словам Зеленского, Россия может экспортировать от 300 до 500 тысяч тонн дизеля в месяц, в то время как мировое потребление составляет около 120 миллионов тонн ежемесячно. По его мнению, такие объемы вряд ли способны существенно изменить ситуацию на рынке.

"Я не считаю, что объем дизеля, который будет экспортировать Россия, повлияет на цену", — заявил президент.

Он предположил, что за дискуссиями вокруг российского горючего стоит другая аргументация, и предложил Вашингтону заключить аналогичную договоренность с Украиной. Зеленский подчеркнул, что украинские удары могут влиять на работу российских нефтеперерабатывающих заводов и движение соответствующих танкеров.

Главным условием потенциального соглашения президент назвал защиту украинской электроэнергетической системы. По его словам, если США смогут обеспечить безопасность энергетической инфраструктуры Украины, Киев будет готов не наносить удары по российским объектам, связанным с производством и поставкой дизельного горючего.

"Если нам могут гарантировать защиту нашей электрической системы, то мы не будем отвечать по российской дизельной инфраструктуре", — пояснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что стабильная работа украинской энергосистемы важна не только для населения, нуждающегося в электроэнергии и свете, но и для европейских партнеров. Украина интегрирована в энергетическую сеть Европы и в соответствующих условиях может помогать странам, имеющим дефицит электроэнергии.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Конгрессе США усиливается критика решений президента Дональда Трампа в отношении российских энергоносителей. Сенаторы от Республиканской и Демократической партий выступили против импорта российского дизельного горючего, напомнив администрации о законодательных ограничениях .