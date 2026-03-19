Дата переноситься: коли розпочнеться реальний переговорний процес про Україні

Атака на газову інфраструктуру Ірана змінює логіку війни. І може вплинути на наші переговори. Таку думку виловив політолог Вадим Денисенко.

"Судячи з усього, прихованою ціллю цієї атаки є спроба змусити монархії Перської затоки хоч в якійсь формі взяти участь в наземній операції. Поки це все одно виглядає малоймовірно", – зазначив експерт.

При цьому, зауважує Вадим Денисенко, США поки не готові оголосити підготовку до широкої наземної операції, а все ще працюють у режимі розробки серії локальних операцій, які можуть спрацювати, а можуть і захлинутися.

Експерт зауважує, удар по найбільшому у світі родовищу газу, схоже, призведе до масованих блекаутів в Ірані, але вірогідність того, що це стане причиною розколу воєнних в Ірані поки відносно мала.

За словами Денисенка, протягом наступних тижнів Трамп прийме рішення: він йде в обмежену наземну операцію чи не йде. Іти – значить дуже ризикувати. Не йти – визнати поразку. Навіть, якщо буде оголошена перемога.

"Як це все вплине на нас? Почати треба з того, що ніякого виходу Трампа з переговорів не буде. Трамп може й хотів би підіграти Росії, але ситуація така, що без підтримки Конгресу та Сенату це неможливо. Плюс є доволі чітка позиція Німеччини, яка буде локомотивом протесту в ЄС. Між іншим, на цьому фоні вибори в Угорщині стають ще більш важливими для РФ", – зазначив політолог.

На його думку, Україні потрібно слідкувати за заявами Стубба, який наполегливо просуватиме ідею "де-факто втрачених територій". Він, схоже, буде публічним виразником того, про що домовляються в кулуарах.

Вадим Денисенко прогнозує, що реальний переговорний процес розпочнеться не раніше кінця квітня-початку травня.

