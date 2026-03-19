Дата переноситься: коли розпочнеться реальний переговорний процес про Україні

Кравцев Сергей
Атака на газову інфраструктуру Ірана змінює логіку війни. І може вплинути на наші переговори. Таку думку виловив політолог Вадим Денисенко.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
При цьому, зауважує Вадим Денисенко, США поки не готові оголосити підготовку до широкої наземної операції, а все ще працюють у режимі розробки серії локальних операцій, які можуть спрацювати, а можуть і захлинутися.
Експерт зауважує, удар по найбільшому у світі родовищу газу, схоже, призведе до масованих блекаутів в Ірані, але вірогідність того, що це стане причиною розколу воєнних в Ірані поки відносно мала.
За словами Денисенка, протягом наступних тижнів Трамп прийме рішення: він йде в обмежену наземну операцію чи не йде. Іти – значить дуже ризикувати. Не йти – визнати поразку. Навіть, якщо буде оголошена перемога.
На його думку, Україні потрібно слідкувати за заявами Стубба, який наполегливо просуватиме ідею "де-факто втрачених територій". Він, схоже, буде публічним виразником того, про що домовляються в кулуарах.
Вадим Денисенко прогнозує, що реальний переговорний процес розпочнеться не раніше кінця квітня-початку травня.
