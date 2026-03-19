Дата переносится: когда начнется реальный переговорный процесс по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Атака на газовую инфраструктуру Ирана изменяет логику войны. И может повлиять на наши переговоры. Такое мнение выловил политолог Вадим Денисенко.
Переговоры. Фото: из открытых источников
При этом, отмечает Вадим Денисенко, США пока не готовы объявить подготовку к широкой наземной операции, а все еще работают в режиме разработки серии локальных операций, которые могут сработать, а могут и захлебнуться.
Эксперт отмечает, что удар по крупнейшему в мире месторождению газа, похоже, приведет к массированным блекаутам в Иране, но вероятность того, что это станет причиной раскола военных в Иране пока относительно мала.
По словам Денисенко, в течение следующих недель Трамп примет решение: он идет в ограниченную наземную операцию или не идет. Идти – значит очень рисковать. Не уходить – признать поражение. Даже если будет объявлена победа.
По его мнению, Украине нужно следить за заявлениями Стубба, который будет настойчиво продвигать идею "де-факто утраченных территорий". Он, похоже, будет публичным выразителем того, что договариваются в кулуарах.
Вадим Денисенко прогнозирует, что реальный переговорный процесс начнется не раньше конца апреля-начала мая.
