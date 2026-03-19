Дата переносится: когда начнется реальный переговорный процесс по Украине

Атака на газовую инфраструктуру Ирана изменяет логику войны. И может повлиять на наши переговоры. Такое мнение выловил политолог Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Судя по всему, скрытой целью этой атаки попытка заставить монархии Персидского залива хоть в какой-то форме принять участие в наземной операции. Пока это все равно выглядит маловероятно", – отметил эксперт.

При этом, отмечает Вадим Денисенко, США пока не готовы объявить подготовку к широкой наземной операции, а все еще работают в режиме разработки серии локальных операций, которые могут сработать, а могут и захлебнуться.

Эксперт отмечает, что удар по крупнейшему в мире месторождению газа, похоже, приведет к массированным блекаутам в Иране, но вероятность того, что это станет причиной раскола военных в Иране пока относительно мала.

По словам Денисенко, в течение следующих недель Трамп примет решение: он идет в ограниченную наземную операцию или не идет. Идти – значит очень рисковать. Не уходить – признать поражение. Даже если будет объявлена победа.

"Как это повлияет на нас? Начать нужно с того, что никакого выхода Трампа из переговоров не будет. Трамп может и хотел бы подыграть России, но ситуация такова, что без поддержки Конгресса и Сената это невозможно. Плюс довольно четкая позиция Германии, которая будет локомотивом протеста в ЕС. Между тем, на этом фоне выборы в Венгрии становятся еще более важными для РФ", – отметил политолог.

По его мнению, Украине нужно следить за заявлениями Стубба, который будет настойчиво продвигать идею "де-факто утраченных территорий". Он, похоже, будет публичным выразителем того, что договариваются в кулуарах.

Вадим Денисенко прогнозирует, что реальный переговорный процесс начнется не раньше конца апреля-начала мая.

