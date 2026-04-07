«Далі не знаю, куди»: шокуючі кадри з рф на кладовищі

У мережі з’явилося відео з одного з військових кладовищ у Липецькій області рф, де видно масштаби поховань російських військових, загиблих під час війни проти України.

Втрати армії Росії на війні проти України колосальні

Автор відео показує численні ряди могил і зазначає, що місця для нових поховань практично не залишилося. За його словами, кладовище постійно розширюють, однак навіть це вже не вирішує проблему нестачі території.

Подібні кадри дедалі частіше з’являються у відкритому доступі та свідчать про значні втрати російської армії. Водночас офіційна статистика втрат у рф залишається обмеженою, що не дозволяє повністю оцінити масштаби загиблих.

Аналітики звертають увагу, що значна частина тіл може залишатися на полі бою або не підлягати офіційній ідентифікації. Через це далеко не всі загиблі потрапляють до місць поховання, які можна зафіксувати публічно.

Поширення таких відео також впливає на суспільні настрої, адже демонструє реальні наслідки війни для регіонів росії, навіть у відносно невеликих містах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у москві стався конфлікт між водієм таксі та жінкою, чоловік якої загинув на війні проти України. Інцидент виник після побутової ситуації — за словами очевидців, причиною стало те, що пасажирка різко зачинила двері автомобіля.

Під час суперечки водій дозволив собі образливі висловлювання на адресу жінки, зокрема зневажливо висловився щодо загибелі її чоловіка. Це викликало різку реакцію з боку пасажирки та подальшу ескалацію конфлікту. У відповідь жінка також допустила образливі заяви, зокрема на етнічному ґрунті, що лише загострило ситуацію. Інцидент отримав розголос у соцмережах і викликав хвилю обговорень. Користувачі звертають увагу як на рівень агресії в суспільстві, так і на напруження між різними соціальними та етнічними групами.

