logo_ukra

BTC/USD

68349

ETH/USD

2089.48

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією «Далі не знаю, куди»: шокуючі кадри з рф на кладовищі
commentss НОВИНИ Всі новини

«Далі не знаю, куди»: шокуючі кадри з рф на кладовищі

У росії на військових кладовищах уже бракує місця — нові поховання розширюють далі

7 квітня 2026, 15:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У мережі з’явилося відео з одного з військових кладовищ у Липецькій області рф, де видно масштаби поховань російських військових, загиблих під час війни проти України.

«Далі не знаю, куди»: шокуючі кадри з рф на кладовищі

Втрати армії Росії на війні проти України колосальні

Автор відео показує численні ряди могил і зазначає, що місця для нових поховань практично не залишилося. За його словами, кладовище постійно розширюють, однак навіть це вже не вирішує проблему нестачі території.

Подібні кадри дедалі частіше з’являються у відкритому доступі та свідчать про значні втрати російської армії. Водночас офіційна статистика втрат у рф залишається обмеженою, що не дозволяє повністю оцінити масштаби загиблих.

Аналітики звертають увагу, що значна частина тіл може залишатися на полі бою або не підлягати офіційній ідентифікації. Через це далеко не всі загиблі потрапляють до місць поховання, які можна зафіксувати публічно.

Поширення таких відео також впливає на суспільні настрої, адже демонструє реальні наслідки війни для регіонів росії, навіть у відносно невеликих містах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у москві стався конфлікт між водієм таксі та жінкою, чоловік якої загинув на війні проти України. Інцидент виник після побутової ситуації — за словами очевидців, причиною стало те, що пасажирка різко зачинила двері автомобіля.
Під час суперечки водій дозволив собі образливі висловлювання на адресу жінки, зокрема зневажливо висловився щодо загибелі її чоловіка. Це викликало різку реакцію з боку пасажирки та подальшу ескалацію конфлікту. У відповідь жінка також допустила образливі заяви, зокрема на етнічному ґрунті, що лише загострило ситуацію. Інцидент отримав розголос у соцмережах і викликав хвилю обговорень. Користувачі звертають увагу як на рівень агресії в суспільстві, так і на напруження між різними соціальними та етнічними групами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини