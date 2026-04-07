«Дальше не знаю, куда»: шокирующие кадры из России на кладбище

Ткачова Марія
В сети появилось видео с одного из военных кладбищ в Липецкой области России, где видны масштабы захоронений российских военных, погибших во время войны против Украины.
Потери армии России на войне против Украины колоссальны
Автор видео показывает многочисленные ряды могил и отмечает, что места для новых захоронений практически не осталось. По его словам, кладбище постоянно расширяют, однако даже это уже не решает проблему нехватки территории.
Подобные кадры все чаще появляются в открытом доступе и свидетельствуют о значительных потерях русской армии. В то же время официальная статистика потерь в России остается ограниченной, что не позволяет полностью оценить масштабы погибших.
Аналитики обращают внимание на то, что значительная часть тел может оставаться на поле боя или не подлежать официальной идентификации. Поэтому далеко не все погибшие попадают в места захоронения, которые можно зафиксировать публично.
Распространение таких видео также влияет на общественные настроения, поскольку демонстрирует реальные последствия войны для регионов России, даже в относительно небольших городах.