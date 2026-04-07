«Дальше не знаю, куда»: шокирующие кадры из России на кладбище

В сети появилось видео с одного из военных кладбищ в Липецкой области России, где видны масштабы захоронений российских военных, погибших во время войны против Украины.

Потери армии России на войне против Украины колоссальны

Автор видео показывает многочисленные ряды могил и отмечает, что места для новых захоронений практически не осталось. По его словам, кладбище постоянно расширяют, однако даже это уже не решает проблему нехватки территории.

Подобные кадры все чаще появляются в открытом доступе и свидетельствуют о значительных потерях русской армии. В то же время официальная статистика потерь в России остается ограниченной, что не позволяет полностью оценить масштабы погибших.

Аналитики обращают внимание на то, что значительная часть тел может оставаться на поле боя или не подлежать официальной идентификации. Поэтому далеко не все погибшие попадают в места захоронения, которые можно зафиксировать публично.

Распространение таких видео также влияет на общественные настроения, поскольку демонстрирует реальные последствия войны для регионов России, даже в относительно небольших городах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Москве произошел конфликт между водителем такси и женщиной, мужчина которой погиб на войне против Украины. Инцидент произошел после бытовой ситуации — по словам очевидцев, причиной стало то, что пассажирка резко захлопнула дверь автомобиля.

Во время спора водитель позволил себе оскорбительные высказывания в адрес женщины, в частности, пренебрежительно высказался относительно гибели ее мужа. Это вызвало резкую реакцию со стороны пассажирки и последующую эскалацию конфликта. В ответ женщина также допустила оскорбительные заявления, в частности, на этнической почве, что лишь обострило ситуацию. Инцидент получил огласку в соцсетях и вызвал волну обсуждений. Пользователи обращают внимание как на уровень агрессии в обществе, так и на напряжение между разными социальными и этническими группами.

