Ця зима стане вирішальною: у Берліні насторожили заявою про війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця зима стане вирішальною: у Берліні насторожили заявою про війну в Україні

Міністр закордонних справ запевнив, що Україна може покладатися на Німеччину.

28 жовтня 2025, 07:45
Автор:
Клименко Елена

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних партнерів надати Україні рішучу підтримку. Про це повідомляє BR.de.

Ця зима стане вирішальною: у Берліні насторожили заявою про війну в Україні

Фото: 24 Канал

"Ця зима буде вирішальною. Україна має залишатися обороноздатною", — зазначив політик з ХДС після переговорів у Брюсселі, зокрема з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Минулої п’ятниці в рамках так званої "коаліції бажаючих" обговорювалося питання мобілізації всіх ресурсів для того, щоб Україна змогла ефективно протистояти зимовим викликам. Особливу відповідальність у цьому процесі Німеччина покликана нести.

"Україна завжди може розраховувати на Німеччину", — наголосив Вадефул, відзначивши загрозу масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими.

Як повідомлялося, українські війська можуть підготувати несподівані атаки на російські позиції та об’єкти критичної інфраструктури ще до початку холодів. Військовий експерт Майкл Кларк зауважив, що навіть складні погодні умови не зупинять Київ від ударів по радіолокаційних станціях, об’єктах ППО та стратегічно важливих цілях, включно з Кримом та Керченським мостом.

За прогнозом Кларка, до кінця місяця погода стане холодною, вологою і сніжною, проте українські сили можуть мати власні несподівані плани. "Українці часто влаштовують сюрпризи, і це впливає не лише на російські війська на передовій, а й на сприйняття Заходом ситуації в Україні", — пояснив експерт.

Як вже писали "Коментарі", у Сумській області російські окупанти почали встановлювати на безпілотні літальні апарати "Шахед" контейнери з протитанковими мінами. Про це у своїх соцмережах повідомив експерт з РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.



