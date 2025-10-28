Эта зима станет решающей: в Берлине насторожили заявлением о войне в Украине

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул призвал западных партнеров оказать Украине решительную поддержку. Об этом сообщает BR.de.

"Эта зима будет решающей. Украина должна оставаться обороноспособной", — отметил политик по ХДС после переговоров в Брюсселе, в том числе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В прошлую пятницу в рамках так называемой "коалиции желающих" обсуждался вопрос мобилизации всех ресурсов для того, чтобы Украина смогла эффективно противостоять зимним вызовам. Особую ответственность в этом процессе Германия призвана нести.

"Украина всегда может рассчитывать на Германию", — подчеркнул Вадефул, отметив угрозу массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины накануне зимы.

Как сообщалось, украинские войска могут подготовить неожиданные атаки на российские позиции и объекты критической инфраструктуры еще до холодов. Военный эксперт Майкл Кларк отметил, что даже сложные погодные условия не остановят Киев от ударов по радиолокационным станциям, объектам ПВО и стратегически важным целям, включая Крым и Керченский мост.

По прогнозу Кларка, к концу месяца погода станет холодной, влажной и снежной, однако украинские силы могут иметь свои неожиданные планы. "Украинцы часто устраивают сюрпризы, и это влияет не только на российские войска на передовой, но и на восприятие Западом ситуации в Украине", — пояснил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", в Сумской области российские кафиры начали устанавливать на беспилотные летательные аппараты "Шахед" контейнеры с противотанковыми минами. Об этом в своих соцсетях сообщил эксперт по РЭР и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов.