Ця заява Трампа в Анкарі остаточно розгромила Путіна: названо показовий момент

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО в Анкарі принесла Києву важливі політичні сигнали, хоча говорити про швидкий прорив у мирному процесі поки що зарано. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.

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За словами експерта, одним із головних результатів стали позитивні заяви Трампа щодо України. Президент США високо оцінив українське виробництво безпілотників, похвалив українських військових та заявив про готовність закуповувати українські дрони.

Клочок також прокоментував слова Трампа про можливе надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.

"Я налаштований на цю фразу позитивно, але не очікую швидкого рішення. Це може бути розтягнуто в часі дуже довго", – сказав політолог.

Експерт звернув увагу й на заяву американського президента про те, що він більше не встановлює дедлайнів для завершення війни.

"Чіткі строки встановити неможливо через складність ситуації. Але сама заява про можливість мирної угоди є позитивним сигналом", – зазначив Клочок.

Водночас він відзначив дипломатичні зусилля Туреччини. За словами політолога, президент Реджеп Таїп Ердоган продовжує просувати ідею переговорів між Києвом і Москвою.

"Наскільки це допоможе просуванню мирного процесу – будемо спостерігати", – наголосив експерт.

На думку Клочка, підсумки зустрічі Зеленського і Трампа можна оцінити позитивно, однак головним критерієм стануть не заяви, а подальші практичні рішення Вашингтона щодо підтримки України.

Портал "Коментарі" вже писав, що після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа на саміті НАТО в Анкарі у Кремлі помітно змінили інформаційну тактику. Російська пропаганда поки що не демонструє звичної агресивної реакції, адже Москва очікує подальших кроків Вашингтона, зокрема можливої телефонної розмови Трампа з Володимиром Путіним. Про це заявив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко.