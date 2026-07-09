Это заявление Трампа в Анкаре окончательно разгромило Путина: назван показательный момент

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре принесла Киеву важные политические сигналы, хотя говорить о скором прорыве в мирном процессе пока рано. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.

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По словам эксперта, одним из главных результатов стали положительные заявления Трампа по Украине. Президент США высоко оценил украинское производство беспилотников, похвалил украинских военных и заявил о готовности закупать украинские дроны.

Клочок также прокомментировал слова Трампа о возможном предоставлении Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

"Я настроен этой фразой положительно, но не ожидаю быстрого решения. Это может быть растянуто во времени очень долго", – сказал политолог.

Эксперт обратил внимание и на заявление американского президента о том, что он больше не устанавливает дедлайны для завершения войны.

"Четкие сроки установить невозможно из-за сложности ситуации. Но само заявление о возможности мирного соглашения является положительным сигналом", – отметил Клочок.

В то же время он отметил дипломатические усилия Турции. По словам политолога, президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает продвигать идею переговоров между Киевом и Москвой.

"Насколько это поможет продвижению мирного процесса – будем наблюдать", – подчеркнул эксперт.

По мнению Клочко, итоги встречи Зеленского и Трампа можно оценить положительно, однако главным критерием станут не заявления, а дальнейшие практические решения Вашингтона по поддержке Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре в Кремле заметно изменили информационную тактику. Российская пропаганда пока не демонстрирует привычную агрессивную реакцию, ведь Москва ожидает дальнейших шагов Вашингтона, в частности возможного телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным. Об этом заявил военно-политический эксперт Александр Мусиенко.