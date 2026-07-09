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"Ця репліка Трампа стала історичною": стало відомо про ключовий сигнал Україні на саміті НАТО

Політолог Володимир Фесенко оцінив заяви Дональда Трампа щодо ударів по російських НПЗ, виробництва ракет Patriot в Україні та співпраці у сфері дронів

9 липня 2026, 18:05
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Клименко Елена

Під час саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп уперше фактично підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах. Про це в інтерв'ю Главреду заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Ця репліка Трампа стала історичною": стало відомо про ключовий сигнал Україні на саміті НАТО

Фото: з відкритих джерел

"Дуже важливою й показовою була одна репліка Трампа. Коли його запитали, як він ставиться до ударів України по російських НПЗ, він спочатку сказав: "Нехай відповість Марко". Рубіо дав позитивну оцінку, а вже після цього Трамп додав, що це "ескалація, яка сприятиме завершенню війни", – зазначив експерт. 

За словами Фесенка, така реакція свідчить про зміну ставлення Трампа до України.

"Він більше не сказав ані слова про те, що в України немає "козирів". Навпаки – проявив повагу. Саме військові успіхи України стали визначальним чинником зміни позиції Трампа", – наголосив політолог. 

Серед головних результатів саміту експерт також назвав заяву про можливе надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot.

"Поки що це натяк на те, що таке політичне рішення можливе. Це справді важливий момент", – сказав Фесенко. 

Окрім цього, він відзначив перспективу співпраці зі США у сфері безпілотників.

"Американці можуть закуповувати наші дрони та дронні технології. Українська дипломатія працювала над цим ще з минулого року", – підсумував експерт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що поведінка президента США Дональда Трампа під час саміту НАТО в Анкарі стала однією з найбільш обговорюваних тем після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначає Bild, цього разу глава Білого дому не став критикувати українські удари по військових об'єктах у глибині російської території, що багато експертів розцінили як зміну американської риторики.



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