"Эта реплика Трампа стала исторической": стало известно о ключевом сигнале Украины на саммите НАТО

В ходе саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп впервые фактически поддержал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом в интервью Главреду заявил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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"Очень важной и показательной была одна реплика Трампа. Когда его спросили, как он относится к ударам Украины по российским НПЗ, он сначала сказал: "Пусть ответит Марко". Рубио дал положительную оценку, а уже после этого Трамп добавил, что это "эскалация, которая будет способствовать завершению войны", – отметил эксперт.

По словам Фесенко, такая реакция свидетельствует об изменении отношения Трампа к Украине.

"Он больше не сказал ни слова о том, что у Украины нет "козырей". Напротив – проявил уважение. Именно военные успехи Украины стали определяющим фактором изменения позиции Трампа", – подчеркнул политолог.

Среди главных результатов саммита эксперт также назвал заявление о возможном предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot.

"Пока это намек на то, что такое политическое решение возможно. Это действительно важный момент", – сказал Фесенко.

Кроме того, он отметил перспективу сотрудничества с США в сфере беспилотников.

"Американцы могут закупать наши дроны и дронные технологии. Украинская дипломатия работала над этим еще с прошлого года", – подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что поведение президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре стало одной из самых обсуждаемых тем после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечает Bild, на этот раз глава Белого дома не стал критиковать украинские удары по военным объектам в глубине российской территории, многие эксперты расценили как смену американской риторики.